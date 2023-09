Borna Gojo je sa 6-4, 7-6 (6) svladao Francesa Tiaofea, 11. na pojedinačnoj ATP ljestvici, i hrvatsku tenisku reprezentaciju ostavio u igri za ukupnu pobjedu protiv američkih tenisača, a trijumf pred više od 2500 navijača na splitskim Gripama nazvao je svojom "najvećom i najposebnijom pobjedom".

"Sve moje najveće pobjede su se dogodile kad sam igrao za reprezentaciju. Tako će biti i u sljedećem meču, bez obzira na renking suparnika. No, ovo je bez premca moja najbolja pobjeda. Kad gledamo veliku sliku, to je samo jedan bod, a trebaju nam dva. Jako sam ponosan na ovu pobjedu u Splitu. Tu su mi bili prijatelji i majka koja me rijetko ima priliku gledati uživo. Ovu ću pobjedu zauvijek pamtiti", rekao je tenisač koji je u Davis Cupu gotovo redovito pružao igre koje su nadilazile ono što je pokazivao njegov renking te pobjeđivao tenisače koji su značajno bili bolje plasirani od njega.

"Nadam se da će se i moj renking dizati kroz godine. Kad izgubim taj bod za reprezentaciju, najradije bi se ubio. U svojoj glavi sam uvijek bio ravnopravan. S izbornikom sam se uvijek dobro pripremao za mečeve na taj način. Do sad sam više puta bio u pravu nego ne.”

U 12 mečeva ostvario je sedam pobjeda. Nadigrao je i Tiafoea, ali si je kod 6-5 u 'tie-breaku' malo zakomplicirao put do pobjede dvostrukom pogreškom.

"Drago mi je što sam nakon toga nastavio vjerovati. Bio je mali aut. Već mi se to događalo, ali on me počeo pritiskati reternima pa sam morao riskiriati. I Goran je napravio šest duplih pa je osvojio Wimbledon. I kod mene je dobro ispalo", rekao je Borna koji je slavljeniku Ivaniševiću i prije meča čestitao 52. rođendan.

"Nek’ ovo bude pobjeda i za njega. On je netko tko je bio okidač i za moju karijeru."

Iako je vladalo opće mišljenje da Hrvatska teško može do pobjede u srazu s favoriziranim Amerikancima, Gojo je bio potpuno drugačijeg stava.

"Ljudi nas nisu vidjeli kao pobjednike. Ja nikad nisam u reprezentaciji došao "skinuti gaće", došao sam dobiti. Mi smo Hrvatska, teniska smo nacija. Uvijek idemo na pobjedu", poručio je hrvatski "broj 1" u ovom dvoboju, koji i na tu činjenicu ima drugačiji pogled.

"Ja sam uvijek samo jedan od. Za mene smo svi jednaki, svi guramo isti cilj."

I gledatelji su to prepoznali. Podrška za Bornu bila je neusporedivo brojnija i glasnija nego na prvom dvoboju.

"Ljudi su napravili odličnu atmosferu. Iako, očekivao sam punu dvoranu. Možda nije bila danas, ali nadam se će biti u sljedećim mečevima."

A prvi sljedeći je u petak, kad će protiv sebe imati najboljeg finskog tenisača Emila Ruusuvuorija o kojem ima vrlo dobro mišljenje.

"Vrhunski je tenisač. Gledao par njegovih mečeva, sviđa mi se, agresivan je, preuzioma rizik. Bit će paljba s obje strane."

I još jedna prilika za novo veselje s navijačima, uz drugačijeg, sazrijelog Bornu Goju.

"Posljednjih nekoliko tjedana se sve posložilo. Ne gledam tko je s druge strane mreže, brinem o svojoj igri. Igram sa samopouzdanjem, a onda mogu pobijediti gotovo svakog. Ne znam di je granica. Nadam se da ću ići svojim putem, raditi u tišini. I nadam se da ću donijeti još puno veselja hrvatskoj javnosti svojim igrama."

