DRAMATIČNI PRIZORI / Prosvjednik (20) zapalio se pred Federerom, Đokovićem i Nadalom i šokirao sve, spasili ga u posljednji tren: Pogledajte potresne kadrove

Drugi tenisač svijeta Norvežanin Casper Ruud i Grk Stefanos Tsitsipas donijeli su prva dva boda reprezentaciji Europe na petom izdanju Laver Cupa koje je u petak započelo u poznatoj londonskoj O2 Areni. No, prvi meč petog Laver Cupa obilježio je jedan 20-godišnji aktivist koji je usred terena sam sebi iz protesta pokušao zapaliti ruku. Bizarna scena šokirala je prisutne u O2 Areni, pogotovo kad je planulo na teniskom terenu i kad mu je ruka počela gorjeti. Publika je počela vrištati, dramatična scena obišla je u sekundi svijet. Sad svi prenose ovu situaciju i šeraju snimku koja je osvanula na Twitteru. Mladić se, na svu sreću, na kraju tek opekao po ruci i zapalio podlogu, koju je član osiguranja ubrzo ugasio svojim sakoom, dok su ostali iznijeli mladića koji je prošao bez ozbiljnijih ozljeda. Britanski mediji izvijestili su da se radi o pripadniku aktivističke skupine “End UK Private Jets” (Ukinite britanske privatne zrakoplove) po imenu Kai koji tvrdi, vjeruje da je “emisija ugljičnog dioksida u 2022. genocid”. Slični prosvjedi kojima je cilj prekidanjem sportskih događanja skrenuti pažnju na klimatske probleme sve češći i u posljednjih godinu dana aktivisti su prekidali utakmice Premier lige, etape Tour de Francea i mečeve na Roland Garrosu, ali uglavnom su se na terenu vezivali, a ne palili. Stoga, ovaj potez samozapaljenja je brutalan... Kai je prije upada na Laver Cup na društvenim mrežama ostavio čak i poruku: "Za nekoliko sati idem na Laver Cup i zapalit ću ruku na terenu. Ljudi će govoriti da je ovo užasno, na stadionu će biti uznemireni, a svatko tko čuje za to bit će traumatiziran, pogotovo ako je imao iskustva sa stvarima poput samoozljeđivanja. Mislim da je ispravno osjećati ljutnju zbog toga. To je nepravedno i ljudi pate. Čovječanstvo bi trebalo biti odgovorno i zaustaviti takva sra*a. Nitko ne zaslužuje iskusiti patnju, pogotovo ne mladi i ranjivi." Ovogodišnji Laver Cup privlači više pozornosti nego inače jer će se na njemu od aktivnog igranja tenisa oprostiti jedan od najvećih sportaša ikada, Roger Federer. Četrdesetjednogodišnji Švicarac će u paru s Rafaelom Nadalom zaigrati protiv Jacka Socka i Frances Tiafoe.