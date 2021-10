Hrvatski tenisač Marin Čilić osvojio je dvoranski ATP turnir u Sankt Peterburgu nakon velike borbe u finalu s Amerikancem Taylorom Fritzom.

Čilić je pobijedio 7-6(3), 4-6, 6-4 premda je veliki dio trećeg seta bio u podređenom položaju i peti nositelj Fritz je bio blizu toga da slomi svog suparnika. No, Čilić je prošao sve izazove te je nakon prošlotjednog finala u Moskvi ovaj put osvojio turnir i to jubilarni dvadeseti u karijeri.

Prvi set je Čilić mogao i jednostavnije okončati u svoju korist. Od 2-2 je pobjegao do 5-2, dok je kod 5-3 imao servis za prvi set. No, tada je Amerikancu ponudio šansu i prva dionica se odlučivala u tie-breaku koji je počeo mini-breakom američkog tenisača. No, to je bilo sve što je Fritz napravio u završnici prvog seta, tie-break je Čilić nadmoćno dobio sa 7-3.

Malo je bilo drame

U drugom setu Čilić je dva puta dolazio do prednosti breaka. Odmah na startu i kod 2-2, ali u oba slučaja Fritz je odmah u idućem gemu brisao zaostatak, a kod vodstva 5-4 Amerikanac je iskoristio prvu set loptu za 1-1.

U trećem setu Fritz je napravio break za 3-1, ali ga je Čilić odmah vratio. U nastavku ključnog seta Fritz je stalno prijetio i bio milimetrima blizu novog breaka i potvrde pobjede. Ali, Čilić je sve spasio i potom kod 4-4 napravio break kojeg je potvrdio lakim servis gemom za konačnu pobjedu.

Čilić je drugi put u karijeri osvojio Sankt Peterburgu. Prvi put je ovdje slavio 2011. godine, a ovo mu je drugi osvojeni turnir u ovoj godini (nakon Stuttgarta).