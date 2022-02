Već i ptice na grani znaju kroz što je prolazio Novak Đoković u posljednje vrijeme. Srpski tenisač je potjeran iz Australije te se nije mogao natjecati na Australian Openu.

Njegov 'omiljeni' Grand Slam osvojio je Rafael Nadal te tako stigao do rekordnog 21. velikog naslova. Đoković još uvijek čeka za svoj prvi nastup u 2022. godini, a on bi se trebao dogoditi u Dubaiju. Đoković je u devet navrat osvajao Australian Open, ali ove godine nije imao prilike doći do okrugle desetke.

A nevjerojatnu završnicu Australian Opena pratio je i Fabio Fognini, talijanski tenisač koji ji je nekoć bio u top deset igrača svijeta, a trenutno je na 40. mjestu.

Ima svog favorita

"Nadal je nevjerojatan borac i teško je opisati ono što je on napravio. To mogu samo šampioni. Mentalno, Nadal je s druge planete i samo mu se možemo diviti. Vjerujem kako Đoković 'gori' iznutra zbog njegove pobjede. Vjerujem da nije pretjerano sretan i da je dobio dodatnu motivaciju te je moguće da sprema osvetu u Parizu. Vjerojatno si misli: 'Bravo osvojio si Australian Open, a sad se vidimo u Parizu!'", započeo je Talijan.

"Ipak, i Rafa želi novi Grand Slam, mislim da će osvojiti Roland Garros. Obojica su fenomeni, ali ja sam obožavatelj Federera. Da kupujem kartu da nekog gledam, to bi bio Roger Federer", otkrio je i svog favorita.

Doduše, pitanje je hoće li Đoković moći spremiti 'osvetu' u Parizu. Još je uvijek upitno hoće li moći tamo nastupati. U Francuskoj se razmatra opcija ublažavanja mjera u sljedećih nekoliko mjeseci.

Spominje se i ukidanje Covid potvrda za cijepljenje što je svakako dobar znak za Đokovića, ali to je sve još uvijek pod velikim znakom upitnika i pitanje je hoćemo li Đokovića gledati u Parizu.