Belgijsko-kineski par nakon samo sedam zajedničkih nastupa stigao do Grand Slam titule

Belgijanka Elise Mertens i Kineskinja Zhang Shuai osvojile su svoj prvi Grand Slam zajedno nakon što su u finalu ženskih parova na Australian Openu pobijedile kazahstansko-srpski par Anu Danilinu i Aleksandru Krunić rezultatom 7-6 (4), 6-4, a u konkurenciji muških parova slavili su Amerikanac Christian Harrison i Britanac Neal Skupski.

Mertens i Zhang, četvrte nositeljice, igrale su zajedno tek sedmi put zaredom, ali su u finalu u Melbourneu bile bolje od sedmog nositelja.

Za 30-godišnju Mertens ovo je treća pobjeda u Melbourneu. S Bjeloruskinjom Arinom Sabalenkom je osvojila naslov 2021., a 2024. s Tajvankom Hsieh Su-wei.

Amerikanac Harrison i Britanac Skupski kasnije su osvojili naslov u muškim parovima istim rezultatom 7-6 (4), 6-4, pobijedivši domaći par Jasona Kublera i Marca Polmansa.

Harrison i Skupski su tek ranije ove godine počeli igrati zajedno kao partneri i ovo im je prvi zajednički naslov. Skupski (36) je već osvojio Wimbledon u parovima 2023. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je možda prelomilo: Danci brane sedmerac i prelaze u vodstvo