Drama u Hamburgu: Teniska svađa skoro završila sukobom, sudkinja smirivala tenzije

Napetosti na WTA turniru u Hamburgu dosegnule su vrhunac nakon meča između Grkinje Marie Sakkari i Kazahstanke Yulie Putintseve, kada su dvije tenisačice umalo ušle u fizički sukob

.

Sakkari je slavila u trećem kolu rezultatom 7-5, 7-6, no umjesto uobičajenog sportskog završetka i korektnog rukovanja, gledatelji su svjedočili neviđenoj verbalnoj paljbi između dviju tenisačica.

Nakon što su odradile obvezno rukovanje na mreži, koje je bilo sve samo ne prijateljsko, situacija je brzo eskalirala. Sakkari je navodno kazala Putintsevi da se ponaša 'kao ljudsko biće', na što joj je temperamentna Kazahstanka uzvratila psovkom: 'Odi kvragu i ostavi me na miru', uz gestikulaciju kojom joj je poručila da se udalji.

Not Maria and Putintseva almost got into a fight at the net 😭😭 pic.twitter.com/yEaUF4AYNi