Ponajbolja hrvatska tenisačica, Donna Vekić, iza sebe ima sjajne dana. Hrvatica je bez većih problema stigla do finala WTA turnira u San Diegu, a svojim je predstavama podsjetila na svoja najbolja izdanja. Do finala je došla preko dvije top deset konkurentice, no u finalu je ipak bila bolja najbolja tenisačica svijeta, Iga Swiatek.

Nakon toga zaputila se u meksičku Guadalajaru, na novi turnir, a trenutno 47. tenisačica svijeta svladala je u prvom kolu Brazilku Lauru Pigossi 6:4 i 6:1. Brazilka, inače 108. igračica svijeta, nije imala šanse protiv naše Donne.

A nakon meča s Pigossi, Donna je otkrila dramatično iskustvo koje je proživjela na putu iz SAD-a u Meksiko.

Nevjerojatna priča

Donna je u Meksiko putovala s helikopterom, a tijekom vožnje se dogodila poprilično dramatična situacija.

"Sve je prošlo super, osim što su se vrata otvorila usred leta. Zapravo sam ja kriva za sve jer kad smo sjeli prije leta u helikopter, bilo je jako vruće, pa sam otvorila vrata da uđe malo zraka. Pretpostavljam da ih nisam dobro zatvorila, a deset minuta nakon početka leta, vrata su se otvorila u zraku. Izbezumila sam se, obuzela me panika", počela je naša tenisačica.

"Dečki su vikali odostraga jer sam ja sjedila naprijed, a pilot mi je samo opušteno rekao: "Ma ništa se neće dogoditi". Iskreno, jako sam sretna i zahvalna što sam ovdje. Dali su mi pozivnicu, bez toga ne bih mogla igrati. Uživam u svom vremenu ovdje, sretna sam što modu odigrati još koji meč prije kraja sezone", rekla je Donna.

Inače, naša tenisačica u sljedećem kolu turnira igra protiv ruske tenisačice Veronike Kudermetove.