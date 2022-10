U dvoboju 9. kola Primere Atletico Madrid je slavio u Bilbaou kod Atletica s 1-0 i probio se na treće mjesto tablice.

Hrvatski golman Ivo Grbić po četvrti je put stao na vrata Atletico Madrida kada je u 69. minuti zamijenio na vratima Jana Oblaka zbog potresa mozga. Sjajno je iskoristio pruženu priliku te je fantastično branio na jednom od najtežih gostovanja u ligi.

Iako se u prvi mah mislilo da se radi samo o ozljedi ramena, španjolski mediji prenijeli su izjavu Diega Simeonea u kojoj je trener Atletica otkrio da se Oblak nije sjećao ničega.

Španjolci u čudu

Trener Diego Simeone naklonio mu se nakon utakmice. "Grbić je bio igrač odluke. Ono što je pokazao nakon ulaska u igru je veličanstveno. Jako sam sretan zbog njega jer moram vam ispričati kako je on divan dečko. Taj momak je primjer skromnog, poniznog radnika punog poštovanja i žudnje za učenjem. Ponavljam, bio je igrač odluke i to na ovako teškom gostovanju i vrućem terenu. Tijekom žestoke ofenzive Atletica, kada se činilo da nam je u kaznenom prostoru neprekidno po sto njihovih igrača, on je oduševljavao odličnim obranama, ali i mirnoćom. Grbić je živi primjer da vam se, ako se držite one slavne fraze 'rad, rad i samo rad' na kraju to vrati i isplati."

A hrvatski vratar i dalje je jedna od glavnih tema u španjolskim medijima. Nakon što je branio cijeli susret protiv Rayo Vallecana, gdje je Atletico remizirao (1:1), ali naš vratar nije napravio ništa loše, Španjolci su imali samo riječi hvale za Grbića. Valja dodati kako je jedini pogodak na susretu primio iz kaznenog udarca, kada je precizan bio legendarni Falcao. Marca je ovako pisala nakon još jedne sjajne predstave našeg golmana.

"On je hobotnica, više nego dostojna zamjena za Oblaka. Takav golman zaslužuje ići u Katar na Svjetsko prvenstvo jer iako živi u sjeni ponajboljeg vratara svijeta, u posljednjih 110 minuta Grbić nas je natjerao da zaboravimo na Oblaka. Sjajno je branio i protiv Celte, a njegove parade protiv Athletica su već opjevane. Sada ističemo još jednu njegovu sjajnu predstavu, protiv Raya. Obranio je dva topovska udarca i nitko mu ne može prigovoriti što nije obranio penal. Nevjerojatno je da Zlatko Dalić ispred Grbića stavlja čak tri golmana iz HNL-a (Livaković, Ivušić i Kalinić) Ne vjerujemo da su oni bolji od Grbića. Mršavko (Nadimak u Atleticu) svakim nastupom daje razloge svojem izborniku da ga pozove u Katar".

Rođeni Splićanin, kao dječak je počeo igrati u Dalmatincu iz Splita, prije nego što je s devet godina preselio u Hajduk. Tamo je bio sve do 2018. godine i nije se pretjerano naigrao, a potom je napravio ključan korak u karijeri. Preselio je u Lokomotivu iz koje ga je kupio Atletico prije dvije godine. Prošlu je sezonu odradio na posudbi u Lilleu, gdje je imao uspona i padova, ali je branio češće nego u Španjolskoj. Za Hrvatsku je do sad odigrao dvije utakmice.