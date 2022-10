ZA PAMĆENJE / Donna Vekić zauvijek će pamtiti San Diego: Na vratima raja zaustavila ju je najbolja na svijetu, ali: 'Nadam se da ćemo se jednog dana ponovno sresti...'

Najbolja tenisačica svijeta Iga Šwiatek noćas je po hrvatskom vremenu zaustavila na američkoj podlozi Osječanku Donnu Vekić u pohodu na njen najveći trofej u karijeri pobijedivši je u finalu WTA 500 turnira u San Diegu sa 6-3, 3-6, 6-0 za jedan sat i 47 minuta borbe. Bio je to njihov drugi međusobni dvoboj i drugi trijumf Poljakinje kojoj je ovo bila 64. pobjeda u ovoj sezoni u kojoj je doživjela samo osam poraza. Bilo je to i deseto finale na WTA Touru za Donnu Vekić, u kojem je po sedmi put zaradila utješnu nagradu, a ostala je na tri naslova osvojena 2014. u Kuala Lumpuru, 2017. u Nottinghamu i 2021. u Courmayeru. Iga Šwiatek je nastupila u svom 13. finalu u karijeri, a devetom u ovoj godini. Nakon što je Barbora Krejčikova prošli tjedan u Ostravi prekinula niz 21-godišnje Poljakinje od deset uzastopnih pobjeda u finalima, prva tenisačica svijeta je u San Diegu došla do svog 11. naslova u karijeri. "Velike čestitke Igi, ne samo za danas, nego za cijelu godinu. Bila si predobra za mene danas. Nadam se da ćemo se jednog dana ponovno sresti u nekom finalu", rekla je na dodjeli priznanja Donna Vekić nakon što je zahvalila hrvatskim navijačima koji su je bodrili tijekom svih osam dana koliko je provela igrajući u San Diegu. "Hvala i mojoj ekipi, ne samo za ovaj tjedan, nego za zadnjih godinu i pol. Bez vas se ne bih uspjela vratiti na ovu razinu. Ne samo ovoj dvojici koji su ovdje, nego svima onima koji su dugo ostajali budni kod kuće kako bi me gledali i navijali", poručila je Osječanka. WTA San Diego - finale Iga Šwiatek (Polj/1) - DONNA VEKIĆ (HRV) 6-3, 3-6, 6-0