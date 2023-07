Hrvatska tenisačica Donna Vekić plasirala se u 2. kolo Wimbledona nakon što je u susretu 1. kola svladala Kineskinju Shuai Zhang sa 6-2, 6-3 nakon sat i 13 minuta igre.

U susretu kojega je dva puta prekidala kiša, a zbog koje je i sam početka kasnio sat i pol, Vekić je potvrdila kako se trenutačno nalazi u mnogo boljoj formi od 34-godišnje Kineskinje.

Samo na početku susreta Vekić je izgledala "klimavo" jer je u prvoj igri propustila 40-0 na svom servisu i dopustila Zhang da s pet uzastopnih poena napravi "break". No, Vekić je odmah potom vratila izgubljeno da bi kod rezultata 2-2 kiša po prvi put prekinula dvoboj. Nakon gotovo sat vremena stanke igračice su se vratile na teren samo da bi odigrale dva i pol gema, ali u tom je izlasku na teren Vekić napravila "break" za 4-2 i stigla do 40-15 na svom servisu. Usijedila je još jedna 45-minutna stanka nakon koje je susret napokon odigran do kraja.

Vekić je još jednim "breakom" riješila prvi set u svoju korist sa 6-2. U drugom setu nije iskoristila "break-loptu" za 3-1, što joj je bila prva propuštena prilika za oduzimanje servisa suparnice u meču, ali to je popravila u šestoj igri kada je stigla do ključnog "breaka". Odmah u sljedećoj igri spasila je posljednju šansu Zhang za povratak u meč i potom mirno odservirala za pobjedu.

U 2. kolu Vekić će igrati protiv Amerikanke Sloane Stephens.