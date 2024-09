Loš dan: Donna ostala bez osmine finala, Ćorić ispao u prvom krugu kvalifikacija

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA-20.) nije se u ponedjeljak uspjela plasirati u osminu finala teniskog WTA turnira u Pekingu.

Od Vekić je nakon dva i pol sata igre sa 3-6, 6-4, 6-4 bolja bila Rukinja Mira Andrejeva, 22. tenisačica svijeta.

Prvi je set Vekić dobro otvorila, odmah je uzela servis mladoj Ruskinji, no Andrejeva je brzo vratila servis i izjednačila na 2-2. No nakon toga joj je Vekić još dva puta oduzela servis za vodstvo u setovima 1-0. Drugi je se bio izjednačen do kraja, ali je onda Andrejeva uzela servis hrvatskoj tenisačici za vodstvo od 5-4 nakon čega je servirala za set i dobila ga. U trećem setu, Andrejeva uzima Vekić servis i dolazi u vodstvo od 3-1, ali Vekić ga odmah vraća za 3-2. Nakon toga Andrejeva još jednom na kraju samog seta oduzima početni udarac hrvatskoj tenisačici za vodstvo od 5-4 nakon čega opet uspješno servira za set i meč.

Ovo je bio njihov prvi međusobni ogled i prva pobjeda 17-godišnje Ruskinje.

Borna previše griješio

Hrvatski tenisač Borna Ćorić (ATP-98.) zaustavljen je u ponedjeljak u prvom kolu kvalifikacija teniskog turnira u Šangaju.

Bolji od njega je sa 6-7(5), 6-1, 7-6(11) poslije tri sata i 13 minuta igre bio Kinez Fajing Sun, 352. na ATP ljestvici.

Prvi je set odlučen u tie breaku nakon što su oba tenisača po jednom izgubila svoj servis. Tu je prvu dionicu dobio hrvatski tenisač. U drugom setu Ćorić je uspio osvojiti samo jedan gem i Kinez je izjednačio na 1-1 u setovima. Treći odlučujući set također je odlučen u tie breaku, Ćorić je imao tri meč lopte, a Sun jednu više koju je na kraju i iskoristio za pobjedu i plasman u drugo kolo kvalifikacija.

Ćorić je u meču servirao osam aseva, a Sun devet. Hrvatski je tenisač uzeo suparniku jednom servis, dok je svoj izgubio tri puta, no ono što je presudilo bile su neprisiljene greške kojih je Ćorić sakupio čak 61.

