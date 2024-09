Čilić izgubio od tenisača kojeg je pobijedio u finalu US Opena

Hrvatski tenisač Marin Čilić, koji će za dva dana napuniti 36 godina, nije se uspio plasirati u 2. kolo ATP turnira u Tokiju, uspješniji od njega u 1. kolu bio je domaći igrač i Čilićev stari znanac Kei Nishikori sa 6-4, 3-6, 6-3.

Bio je ovo 16. međusobni dvoboj Čilića i Nishikorija i 10. pobjeda japanskog igrača, ali najvažniji njihov susret, odigran prije točno 10 godina u finalu US Opena u New Yorku ipak je dobio Čilić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za osvajanje prvog seta Nishikoriju je dovoljan bio jedan "break" kojega je ostvario pri rezultatu 4-4. Prethodno je prvi do prilike za oduzimanje servisa suparniku imao Čilić i to kod vodstva od 2-1, ali tada je Nishikori odigrao odlično i otklonio opasnost. Imao je i Nishikori kod 3-3 dvije šanse za oduzimanje servisa Čiliću, no tada je Međugorac sjajnim servisima zadržao svoj početni udarac.

Čilić je prvi "break" ostvario za vodstvo od 3-1 u drugom setu, ali odmah potom je tu prednost i ispustio. Ipak, nakon novog "breaka" za 5-3 Čilić je sigurno odservirao za poravnanje u meču.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Treći je set bio vrlo sličan prvom, opet je Čilić prvi stigao do šanse za oduzimanje servisa i to odmah u prvoj igri, a nakon što ju nije iskoristio u nastavku je seta on pokleknuo. To se dogodilo u šestoj igri kada je Čilić dvostrukom servis pogreškom na "break-loptu" omogućio Nishikoriju prednost koju ovaj nije ispustio do kraja.

Čilić tako nije uspio nastaviti pobjednički niz nakon osvajanja naslova u Hangzhouu prije dva dana.

POGLEDAJTE VIDEO: Luis Ibáñez u podcastu Net.hr-a otkrio veliku istinu: 'Djeca danas imaju sve na pladnju, a ja sam uspio jer sam bio siromašan'

Tekst se nastavlja ispod oglasa