Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA - 49.) nije uspjela osvojiti peti WTA naslov u karijeri, a u tome ju je spriječila 20-godišnja Ruskinja Diana Šnajder (WTA - 47.) koja ju je pobijedila sa 6-3, 2-6, 6-3 u subotnjem finalu WTA 500 turnira u njemačkom Bad Homburgu.

Za Šnajder je to bilo treće finale u karijeri u kojem je došla do drugog trofeja. Premijerni WTA naslov osvojila je ove godine u Tajlandu.

Vekić je dan nakon svog proslave 28. rođendana igrala u svom 13. finalu, koje se nije pokazalo sretnim pa je ostala na četiri naslova, od kojih je posljednji osvojila prošle godine u meksičkom Monterreyu. Osječanka je po peti put igrala u finalu turnira na travnatoj podlozi, ali je ostala na samo jednom naslovu osvojenom još 2017. u Nottinghamu, iako je ukupno osvojila šest poena više od suparnice.

No, poraza ju je koštala loša iskorištenost prilika za 'break' (3/13) pri čemu je posebnu težinu imao deveti gem prvog seta, kad je Šnajder servirala za osvajanje prve dionice meča, a Vekić u najdužem gemu meča propustila čak sedam 'break'-lopti. Prethodno je i u sedmom gemu propustila dvije prilike.

Vekić se vratila u drugom setu koji je osvojila za 34 minute sa 6-2, da bi u trećem Šnajder 'breakom' povela sa 2-1. No, Osječanka je odmah uzvratila i držala servis za vodstvo 3-2 te se činilo da kreće po preokret. Ipak, dogodilo se upravo suprotno. Mlada Ruskinja je osvojila sljedeća četiri gema i prvu meč-loptu pretvorila u pobjedu koja joj donijela prvi naslov na WTA 500 turniru.

"Bila si bolja, odigrala si odličan meč i zaslužila si naslov. Nisam očekivala da ću doći do finala. Hvala svima što ste učinili za mene. Osjećala sam se kao kod kuće i uživala. Igranje pred vama, posebno jučer na moj rođendan, to je nešto što neću zaboraviti do kraja života", rekla je Donna Vekić u svom govoru.

Bodovi osvojeni u Bad Homburgu vratit će ju među 40 najboljih tenisačica svijeta, na 38. mjesto pojedinačne WTA ljestvice.

Diana Šnajder će skočiti na 30. mjesto i prvi put u karijeri biti u Top 30.

"Bio je ovo sjajan tjedan za mene, jedan od najboljih u karijeri. Pokušat ću nastaviti ovako. Ovo je sjajan turnir. Čestitam Donni i njenoj ekipi na odličnom tjednu. Odlična si igračica i nadam se da ćemo se sresti u još nekom finalu, možda već u Wimbledonu", poručila je ljevoruka ruska tenisačica.

WTA Bad Homburg - finale

Diana Šnajder - DONNA VEKIĆ (HRV) 6-3, 2-6, 6-3