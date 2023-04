Hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA-23.) zaustavljena je u četvrtak u osmini finala teniskog WTA turnira u Stuttgartu, bolja od nje je nakon dva sata i 23 minute bila Čehinja Karolina Pliškova (WTA-17.).

Pliškova je prvi set dobila nakon 26 minuta igre i nakon što je hrvatskoj tenisačici uzela servis tri puta. U drugom setu su obje tenisačice gubile svoj servis po dva puta, a Vekić je kod vodstva 4-3 bila na svom servisu i imala je priliku povećati prednost na 5-3, no Čehinja je povela 40-0 i Vekić to nije mogla stići. Pliškova je nakon toga na svom servisu povela 40-15, no Vekić je stigla do 40-40, ali je češka tenisačica ipak osvojila gem za 5-4. Poslije toga ni jedna od tenisačica nije izgubila svoj servis i set je otišao u tie break u kojima je na kraju ipak bolja bila Vekić.

Treći set je donio potpuno izjednačenu borbu, ni Vekić ni Pliškova nisu izgubile svoj servis i ta dionica meča odlučena je u tie breaku kojeg je sa 7-5 dobila Čehinja.

Pliškova je u meču servirala 15 aseva, napravila je devet dvostrukih pogrešaka i realizirala je 70 posto poena na prvom servisu, dok je Vekić servirala četiri asa, napravila sedam dvostrukih pogrešaka i osvojila 62 posto poena na prvom servisu,

Ovo je bio njihov šesti međusobni ogled i peta pobjeda Pliškove.