Rođena Osječanka i nekadašnja 4. tenisačica svijeta Jelena Dokić, ponovno se oglasila putem Instagrama i progovorila o burnoj i teškoj prošlosti.

Podjelila je dvije fotografije, jedna je nastala na ovogodišnjem Australian Openu,a druga je nastala prije 24 godine.

Prenosimo čitavu ispovijest: ''Koji je najčešći komentar koji vidim kada je u pitanju moje tijelo, veličina i težina? 'Što joj se desilo, jedva je prepoznajem?' Stvarno? Što se dogodilo? Ne možete me prepoznati? Dozvolite da vam kažem što se dogodilo, preživjela sam kao izbjeglica dva puta, bila sam maltretirana, živjela sam u obiteljskom nasilju 15 godina i tukli su me do nesvijesti, bila sam zlostavljana fizički i emotivno, a prvi put kad sam dobila batine imala sam šest godina. Zvali su me ku*rva i krava od jedanaeste godine. Morala sam pobjeći od kuće, borila sam se sa anksioznošću, depresijom i posttraumatskim stresnim poremećajem i skoro sam izvršila samoubojstvo.

I dalje sam uspjela proći prilično dobro, uspjela sam biti u top 5 na svijetu kao tenisačica i Grand slam finalistica, autor sam best sellera, komentator i govornik, ali najvažnije, preživjela sam.

Dakle, kad vidite promjenu težine i veličine, reći ću vam razliku između ove dvije slike. Ova lijevo veličine je 4, nasmrt uplašena, prebijena do nesvijesti, a ta izbočina na cjevanicama je od udaranja nogama cijele noći. Ova desno sam ja u veličini 16, sve sam to preživjela i ovdje se lječim od svoje traume i napredujem. Mislim da lice na dvije slike govori sve. Uzet ću veličinu 16 prije veličine 4 svakog dana, ako to znači da sam sretna. Ako to znači da sam se okrenula hrani da bi pokušala preživjeti, neka bude tako.

Ali ja sam ovdje, sretna i što je najvažnije, uspjela sam. Dakle, postoji odgovor, jednom i zauvijek. Prošla sam pakao i nazad i preživjela sam i danas pokušavam pomoći drugima.To se dogodilo. A za one koji još ne razumiju poantu priče, to sve govori o vama. Ljepota nije određena veličina, ljepota je imati lijepo srce i dušu.''