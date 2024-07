Donna Vekić - Coco Gauff

7-6, 6-2

Donna Vekić igrat će u četvrtfinalu Olimpijskih igara nakon što je u osmini finala pobijedila drugu tenisačicu svijeta Coco Gauff sa 7-6, 6-2 nakon točno dva sata igre

Nije hrvatska tenisačica dobro otvorila te joj je Amerikanka oduzela servis u četvrtom gemu. U šestom je imala Gauff i priliku za novi break, no Donna je ipak na kraju zadržala servis.

Amerikanka je u osmom gemu imala i set loptu na servis Vekić, ali ni to nije iskoristila, da bi se hrvatska predstavnica vratila u set brekom u devetom gemu kada nije dala nijedan poen Coco na njezin servis.

Donna iskoristila drugu set loptu

Odlučivao je tie break gdje je Gauff imala 6-4 i nove dvije set lopte, no Donna je odgovorila s tri poena u nizu. Prvu set loptu nije iskoristila, ali zato je drugu za 9-7 i osvajanje prvog seta.

Tri uzastopna breaka Vekić

I u drugom setu Amerikanka je prva došla do breaka, i to u trećem gemu kada je povela 2-1. No, već u sljedećem gemu Donna je iskoristila drugu break loptu i vratila stvari na početak. Na sljedeći servis gem Gauff Vekić je stigla do nove break lopte koju je iskoristila i povela 4-2. U osmom gemu hrvatska tenisačica dočekala je i prve meč lopte, iskoristila drugu i izborila četvrtfinale olimpijskog turnira.

U četvrtfinalu će Donna igrati protiv bolje iz dvoboja Grkinje Marije Sakkari i Ukrajinke Marte Kostyuk.

