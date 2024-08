Fenomenalna Donna Vekić pomela Slovakinju i prošla u finale Olimpijskih igara!

Donna Vekić - Anna Karolina Schmiedlova

6-4, 6-0

Hrvatska tenisačica Donna Vekić igrat će u finalu Olimpijskih igara nakon što je u polufinalu svladala Slovakinju Annu Karolinu Schmiedlovu 2-0 u setovima (6-4, 6-0).

Meč je počeo oprezno s obje strane bez prilika za break. Donna je u trećem gemu stigla do 40-40, ali nije uspjela dodatno zaprijetiti. Stigla je hrvatska tenisačica ipak do prve dvije break lopte u petom gemu prvog seta i odmah iskoristila prvu za vodstvo od 3-2.

Rani break za osvajanje prvog seta

Zatim je lakoćom zadržala svoj servis, a onda došla do nove dvije break lopte u sedmom gemu. Međutim, Slovakinja ih je odličnim servisima uspjela spasiti i zadržati servis u najdužem gemu do tog trenutka. Stigla je Schmiedlova do 40-40 na Donnina servis za prvi set, ali Donna je brzo i suvereno stigla do prvog seta 6-4.

Slovakinja bez osvojenog gema u drugom setu

Donna je u prvom gemu drugog seta odmah stigla do 0-40 i iskoristila prvu od tri break lopte. Nakon toga lako zadržala svoj servis pa napravila još jedan break za 3-0. Zatim sve ponovila još jednom i povela s velikih 5-0. Mirno je nakon toga zadržala svoj servis i rutinski meč privela kraju za prolaz u finale Olimpijskih igara!

Finale protiv Kineskinje

Finale se igra u subotu, a Donnina protivnica je Kineskinja Zheng Qinwen koja je u polufinalu šokirala prvu tenisačicu svijeta Poljakinju Igu Šwiatek pobijedivši ju 6-2, 7-5.

