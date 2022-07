Srpski tenisač i osvajač posljednjeg izdanja Wimbledona Novak Đoković neće smjeti nastupiti na nadolazećim turnirima u Kanadi i SAD-u ove godine jer nije cijepljen protiv koronavirusa i po sadašnjim pravilima kao necijepljena osoba ne smije ući u te zemlje.

"Sve je jasno. Vlada Kanade ne dozvoljava igračima koji nisu cijepljeni ulazak u zemlju. Đoković će morati prihvatiti cjepivo ili čekati da se u Kanadi promijeni zakon. Bojim se da ništa od toga nije realno", izjavio je Eugene Lapierre, direktor ATP Masters turnira u Montrealu koji počinje 8. kolovoza.

No, na turnir u Montrealu zato će doći Rafael Nadal koji bi se trebao do tada oporaviti od ozljede.

"Njegove sobe već su bukirane, u ponedjeljak bi trebao početi ponovno trenirati, a do početka turnira ima dovoljno vremena", rekao je Lapierre.

'Cijepljenje nije opcija'

"Kako sada stoje stvari, ne mogu u Australiju i Sjedinjene Američke Države, no nadam se dobrim vijestima. Vjerujem da će se situacija oko Australian Opena promijeniti. Za US Open nema puno vremena, ali nada umire posljednja. Volio bih igrati u SAD-u i Australiji, no ne budem li mogao, to neće biti kraj svijeta", rekao je Đoković nedavno na dočeku u Beogradu nakon osvajanja Wimbledona.

"Ako ću moći dobiti izuzeće, dolazim. Ali ako ne, cijepljenje nije opcija, poručio je srpski tenisač.