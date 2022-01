Novak Đoković je u 12:30 prema srednjeeuropskom vremenu krenuo avionom iz Melbournea za Dubai nakon što je Federalni sud u Australiji odredio da ne može igrati na Australian Openu i da mu neće dati vizu za ostanak u zemlji.

Đoković će se kad-tad morati vratiti u Srbiju gdje će ga vjerojatno dočekati kao heroja. Trebao bi, ipak, dobiti neku kaznu zbog svog ponašanja, prije svega druženja s djecom dok je bio zaražen koronom. Objasnio je tu situaciju za N1 bivši izvršni direktor HTS-a Marin Galić.

"Očekivati od njega da se ispriča i da kaže da je pogriješio, ne vjerujem da ćemo tako nešto dočekati. Za njega bi bio pametnije da se malo povuče jer njega bi teoretski u Srbiji trebao čekati sudski proces vezan za to što je šetao s pozitivnim PCR testom. Presedan u srpskom pravosuđu kaže da je jedna osoba za to osuđena na tri godine zatvorske kazne. Postoje i novčane kazne, pretpostavljam da će on biti kažnjen novčano", objasnio je Galić.

Kako će nastaviti karijeru?

"Prvenstveno će to ovisiti o nastavku pandemije. On to može riješiti sutra ako se ode cijepiti. Ne mislim da će se cijepiti jer je dosta tvrd u svojim stavovima. Najviše ovisi o tome kako će se razvijati pandemija, ako ostanu iste mjere i restrikcije onda će biti vrlo izazovna godina pred njim. Počet će već od Rima gdje su Talijani jasno najavili da nema nastupa na Mastersu za one koji nisu cijepljeni.

Zatim Velika Britanija, prvo ta zabrana od tri godine, u krajnjem slučaju nek bude samo godinu dana to se vjerojatno tiče i Velike Britanije, drugo Boris Johnson mu je poručio da je cijepljenje jako lijepa stvar.

Treće je US Open, trenutna situacija, nema ulaska u Ameriku nikome tko nije cijepljen. Pogotovo, ako vi tamo tražite radnu vizu, on tamo ne ide kao turist, ide raditi i zarađivati, radna viza neće biti ishođena ako niste cijepljeni. S druge strane možemo se svi nadati da se koronavirus povuće i da se ovo sve stavi u jednu ladicu, onda će on imati puno lakši put ka svojim željama, a to je prvenstveno 21. Grand Slam, a on je to sebi stavio u glavu i od toga neće odustati", zaključio je Galić.