Novak Đoković ovoga puta nije tako lako osigurao svoj prolaz u četvrtfinale Masters turnira u Parizu. Velike mu je probleme zadao 23. tenisač svijeta Tallon Griekspoor.

Đoković je uspio pobjedu odnijeti tek nakon dva sata i 40 minuta igre jer je Griekspoor pružao odličan otpor kojem se prvi tenisač svijeta nije nadao.

No bilo je vidno da Đoković nije sav svoj. Izgledao je umorno, a nije igrao ni približno dobro kako on to zna. Činjenica je da nije igrao još od rujna pa mu je i to stvorilo probleme.

Frustriran je bio tijekom cijelog meča, nezadovoljan svojom igrom, a onda je uslijedio kraj. Išao je servirati za pobjedu, a zatim je netko iz publike nešto viknuo i to je bila kap koja je prelila čašu. Bijesno se okrenuo prema tribinama pa izustio nekoliko oštrih psovki.

U prvom je setu izgledao neprepoznatljivo, a pokrenuo se tek nakon što mu je pružena liječnička pomoć. Naime, liječnici su mu dali tabletu koja je u trenutku učinila svoje pa je Đoković tako odmah zaigrao bolje.

Nakon meča je otkrio da ga je bolio trbuh te da se posljednjih dana muči sa želučanim problemima.

"U početku sam igrao odlično i dobro se osjećao. Energetski sam odjednom pao kada mi je oduzeo servis u prvom setu. Imam neki virus već nekoliko dana. Više provodim vremena u toaletu nego na terenu. Nije ugodno. Pronašao sam način da se izvučem iz ove situacije. Bio sam na rubu da izgubim, on je bio jako blizu pobjede", rekao je Đoković.

Povuklo se potanje i provociranja s tribine. Nakon što ga je novinar upitao smatra li da je trebao provocirati malo publiku kako bi podigao svoj nivo energije Đoković je na to samo odgovorio da ne zna tko je tu koga provocirao.

"Aha, znači vi smatrate da sam ja provocirao publiku, a ne ona mene? Što vi mislite, s vaše pozicije s tribina? Bilo je podjednako? Ne bih se uopće složio jer nisam baš ništa učinio da bih provocirao publiku. Ali tako to biva. Pariška je publika jako posebna, to su dobre riječi kako je opisati. Ali sve je to OK", objasnio je srpski tenisač.

