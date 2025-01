Procurila je u medijima i komunikacija: Novak: "Svjetla nam prave problem, bilo bi dobro da se smanje". Čičak: "Mislim da će za to biti potrebno dosta vremena". Novak: "Nije problem da to bude u pauzi između dva seta". Čičak: "Mogu i sada da tražim, ali mislim da će da potraje". Novak: "Možemo da sačekamo kraj seta, da li ti je to okej?" Faria: "Ne, ne, možemo prekinut da se riješi to ako se mora!"