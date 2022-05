Prvi nositelj Roland Garrosa Srbin Novak Đoković plasirao se četvrto kolo nakon što je slavio protiv Slovaka Aljaža Bedene sa 6-3, 6-3, 6-2. Nakon toga stao je pred novinare i progovorio o brojnim temama, među ostalim i o Borisu Beckeru, koji se nalazi u zatvoru nakon što je osuđen na londonskom sudu na kaznu zatvora u trajanju od dvije i pol godine zbog prikrivanja stotina tisuća funti imovine nakon što je proglasio bankrot.

"Slama mi srce što vidim kroz što prolazi, ne želim ulaziti u sam proces, što je bilo fer, a što ne, što je učinjeno. Borisa smatram prijateljem i članom obitelji, uvijek je bio tako divan prema meni i mojoj obitelji, imamo odličan odnos tijekom godina, pogotovo kada smo radili tijekom tri godine i ostvarili velike stvari u ovom sportu. Čak i kada smo prestali surađivati naš odnos s nastavio razvijati u pravom smjeru. Bio sam u kontaktu s jednim od njegovih sinova Noahom i pitao sam ga mogu li nešto napraviti da pomognem, da budem uz Bekerove članove obitelji jer ne mogu doći do njega… To je strašno. On je netko koga znam tako dobro i naravno neko tko je legenda našeg sporta, a prolazi kroz to što prolazi. Prošlo je manje od mjesec dana i znamo još koliko mora biti tamo. Nadam se da će ostati zdrav i jak"; poručio je Đoković, koji je progovorio i o izbjeglicama koji su bili zatočeni u izbjegličkom centru s njim u Melbourneu.

"Ako je točno da su svi oslobođeni iz tog centra, sretan sam, zato što je sve to za njih bilo jako teško, posebno za one koji su tamo bili devet godina. Ja sam ostao tri tjedna, ne mogu ni zamisliti kako je provesti devet godina. Nisu napravili ništa pogrešno. Ne razumijem zašto, ali ako sam uspeo bar malo da osvijetlim situaciju, sretan sam, zato što sam im dao šansu u drugoj zemlji. Ne znam jesu li su neki od njih ostali u Australiji ili ne, ali znam da je jedan momak s kojim je pričao prim otišao u Ameriku. Vidio sam to, te fotografije. Bio sam sretan, on je sretan, zato što će živjeti slobodno. Podcjenjujemo slobodu. Dok stvarno to ne doživiš, nemaš pojma kakav je to osjećaj kada ti oduzmu slobodu.

O povratku u Australiju?

"Što se tiče Vlade, da, čuo sam vijesti, ali ne znam ništa o mojoj vizi, hoće li mi biti vraćena, hoće li mi dozvoliti da se vrati u Australiju. Želio bih. Želio bih otići i igrati Australian Open. Ako dobijem šansu da se vrati u Australiju i na mesto gdje sam ostvario najveće uspjehe na Grand Slamu u karijeri. Volio bih se vratiti", poručio je.

