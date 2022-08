Bivši prvi tenisač svijeta Novak Đoković objavio je u četvrtak da ne može putovati u New York na zadnji grand slam turnir sezone US Open koji počinje sljedeći tjedan.

"Na žalost, ne mogu putovati u New York na US Open", napisao je Đoković, na Twitteru uoči objave ždrijeba US Opena. "Sretno drugim tenisačima! Ostat ću u dobroj formi i pozitivna duha i čekat ću drugu priliku da se natječem ponovno."

Američki zakon ne dopušta necijepljenim strancima, među kojima je i Đoković, ulazak u zemlju. Bit će to drugi Grand Slam sezone koji će Beograđanin propustiti nakon što su ga australske vlasti vratile u Srbiju neposredno prije početka Australian Opena.