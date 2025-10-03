Đoković poslao poruku Čiliću nakon što ga je pobijedio
ajbolji hrvatski tenisač Marin Čilić poražen je u susretu 2. kola ATP Masters 1000 teniskog turnira u Šangaju od Srbina Novaka Đokovića sa 6-7 (2), 4-6.
Čilić je pružio dobar otpor bivšem najboljom tenisaču svijeta, ali ipak nije našao put do tek treće pobjede u 22 međusobna susreta.
Bio je to meč 38-godišnjeg Đokovića i 37-godišnjeg Čilića i nikada se do sada nije dogodilo da tenisači kombinirano imaju tako puno godina - 75.
Baš povodom njihove dobi, nakon meča je Đoković na društvenim mrežama poslao pokruku Čiliću.
"Care... Stari smo", napisao je Đoković.
