Đoković poslao poruku Čiliću nakon što ga je pobijedio

ajbolji hrvatski tenisač Marin Čilić poražen je u susretu 2. kola ATP Masters 1000 teniskog turnira u Šangaju od Srbina Novaka Đokovića sa 6-7 (2), 4-6.

Čilić je pružio dobar otpor bivšem najboljom tenisaču svijeta, ali ipak nije našao put do tek treće pobjede u 22 međusobna susreta.

Bio je to meč 38-godišnjeg Đokovića i 37-godišnjeg Čilića i nikada se do sada nije dogodilo da tenisači kombinirano imaju tako puno godina - 75.

Baš povodom njihove dobi, nakon meča je Đoković na društvenim mrežama poslao pokruku Čiliću.

Foto: Novak Đoković/instagram

"Care... Stari smo", napisao je Đoković.

