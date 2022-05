Nakon što je ostvario svoju prvu pobjedu u dvobojima s Rafaelom Nadalom, nova španjolska teniska senzacija, 19-godišnji Carlos Alcaraz u epskom je dvoboju sa 6-7 (5), 7-5, 7-6 (5) u subotu svladao prvog tenisača svijeta Novaka Đokovića i plasirao se u finale turnira Masters 1000 serije u Madridu.

Dvoboj je sjajnih poteza, nabijen silnim emocijama, trajao tri sata i 35 minuta u kojima su svi ljubitelji tenisa mogli uživati.

Alcaraz je bio bolji na početku dvoboja i prednost stvorenu "breakom" u prvom gemu držao sve do osmog gema, u kojem je Đoković konačno uspio oduzeti servis suparniku, nakon što je imao nekoliko nerealiziranih prilika. Odluka o prvom setu pala je u 'tie-breaku', u kojem je Đoković poveo sa 6-2, ali je Alcaraz spasio tri set-lopte, no na četvrtu ga je svjetski 'broj 1' natjerao na pogrešku.

Napet meč

Nošen glasnom podrškom s tribina ispunjenog stadiona Manolo Santana, 19-godišnji Španjolac je uspio doći u priliku osvojiti drugi set, nakon što je u devetom gemu izvukao 15-40, a u 12. gemu došao do 0-40 i tri set-lopte. Đoković je spasio jednu, no Alcaraz je meč odveo do trećeg seta.

U njemu je Alcaraz propustio tri prilike za 'break' u četvrtom, još dvije u šestom gemu, da bi i sam spasio jednu u sedmom gemu. No, u desetom gemu se Đoković našao suočen s meč-loptom. Njegov odgovor je bio - as.

Odluka o pobjedniku ostavljena je za 'tie-break'. U njemu je Alcaraz poveo 2-0 i natjerao Đokovića da stalno hvata rezultatski zaostatak. Pri vodstvu Španjolca 5-4 srpski tenisač je izgubio poen na servisu i tako je Alcaraz stigao do nove dvije meč-lopte. Na prvu nije uspio vratiti Đokovićev servis, ali je na drugu pripremio poen i neobranjivom paralelom došao do svoje prve pobjede protiv aktualnog "broja 1" u karijeri.

Zašto je izgubio?

Nakon meča tenisači su sjeli pred novinare i otkrili svoje dojmove. Đoković je kazao da je meč bio izvrstan, ali je imao i zanimljivo objašnjenje za poraz.

"Bio je to fantastičan meč, razočaran sam što nisam uspio doći do brejka. Da sam iskoristio prednost nekih brejk-lopti, sve bi bilo drugačije. Mislim da sam svakako igrao najbolje od početka godine. Kad se razočaranje zbog poraza povuče, vidjet ću pozitivne strane ovog meča", rekao je Đoković i zatim pojasnio razloge svog poraza.

"Imao sam problema s kontroliranjem njegovih lopti, očigledno i zbog nadmorske visine, bile su brže, zaista je bilo teško. Također, imao sam problem i s bekendom, nisam se mogao pozicionirati kako sam htio i to mu je dalo puno lakih poena. Mentalno se dobro držao, impresivno je da netko njegovih godina igra tako zrelo i hrabro. Zaslužio je pobjedu", rekao je Đoković.

Alcaraz će u finalu igrati protiv najboljeg njemačkog tenisača i trećeg igrača svijeta, Alexandera Zvereva koji je u polufinalu pobijedio Grka Stefanosa Tsitsipasa (ATP - 5.) sa 6-4, 3-6, 6-2 nakon jednog sata i 52 minute igre.