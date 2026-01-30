Nešto ste rekli? Čudesni Novak s 38 godina u finalu Australian Opena

Deseterostruki osvajač Australian Opena Srbin Novak Đoković plasirao se je u finale Grand Slam turnira u Melbourneu nakon što je u petak u polufinalu svladao dvostrukog branitelja naslova Talijana Jannika Sinnera sa 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. Đoković će u nedjelju u finalu igrati protiv prvog tenisača svijeta Španjolca Carlosa Alcaraza, koji je u prvom polufinalnom susretu pobijedio trećeg tenisača svijeta Nijemca Alexandera Zvereva sa 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4), 7-5.

Sinner je u prvom setu rano došao breaka, te je poveo 3-0. Doković je imao priliku vratiti izgubljeni servis u petom gemu, ali ju nije iskoristio, pa je Talijan dobio prvi set sa 6-3. Srpski tenisač mu je uzvratio u drugom setu, kod vodstva 2-1 došao je do breaka, a potom je na svom servisu spasio tri break lopte. Talijan je u sedmom gemu imao još jednu priliku za break, ali Đoković je uspio i to spasiti, te je osvojio drugi set.

U trećem setu bilo je manje prilika za oduzimanje servisa. Đoković svoju prigodu kod rezultata 2-2 nije iskoristio, a Sinner je to naplatio breakom kod vodstva 5-4 te je poveo sa 2-1 u setovima.

Na početku četvrtog seta 38-godišnji Đoković je oduzeo servis talijanskom tenisaču i tu je prednost zadržao do kraja seta, s tim da je kod vodstva 4-3 spasio dvije break lopte.

Tako je meč otišao u peti set na čijem je početku 24-godišnji Talijan imao nekoliko prigoda za oduzimanje servisa. U drugom gemu je ispustio dvije, a u četvrtom gemu tri break lopte. S druge strane, Đoković je u sedmom gemu iskoristio prvu priliku za break u odlučujućem setu te je poveo sa 4-3. Sinner je u sljedećem gemu mogao vratiti izgubljeni servis, ali je propustio tri break lopte, pa je Đoković kod vodstva 5-4 dobio priliku da na svoj servis zaključi meč. To je i učinio, iskoristivši treću meč loptu, te je nakon 4 sata i 12 minuta igre izborio plasman u finale.

Tako se je Đoković osvetio Sinneru za prošlogodišnje poraze u polufinalu Roland Garrosa i Wimbledona. U nedjelju će imati priliku osvojiti 25. Grand Slam naslov u karijeri, a u finalu ga čeka Alcaraz, koji se nada sedmoj Grand Slam tituli, a prvoj na Australian Openu. U međusobnim dvobojima Đoković vodi sa 5-4, prošle godine Srbin je pobijedio u četvrtfinalu Australian Opena, a Španjolac je slavio u polufinalu US Opena.

