Srpski tenisač Novak Đoković plasirao se u polufinale trećeg Grand Slama sezone Wimbledona nakon što je u četvrtfinalnom ogledu pobijedio Talijana Jannika Sinnera sa 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2.

Mladi 20-godišnji Talijan je sjajno otvorio meč, poveo je 2-0 u setovima, no Đoković je pronašao izgubljenu igru i s tri seta u nizu stigao do slavlja.

Ovo je bila Novakova 26. pobjeda u nizu na travnatoj podlozi, a podsjetimo posljednji poraz u Wimbledonu je doživio 2017. godine u četvrtfinalu od Čeha Tomaša Berdycha.

Dodajmo kako je Đoković izborio jedanaesto polufinale u Wimbledonu, ostavši u igri za sedmi naslov u All England Clubu.

Veliko iznenađenje na početku

Sinner je već ulaskom u četvrtfinale ostvario najbolji rezultat karijere u Wimbledonu. Inače, tijekom kratke karijere je dogurao i do četvrtfinala Australian Opena (2022) i Roland Garrosa (2020).

"Nekako vidim malo sebe u njegovoj igri," rekao je Srbin uoči meča.

"Imam samo superlative i pozitivne stvari o Sinnerovoj igri. On je već etablirani vrhunski igrač," dodao je Đoković. Pokazalo se da je bio u pravu. Talijan je odigrao fantastična dva seta, ali to ipak nije bilo dovoljno.

Đoković je bolje ušao u meč. Poveo je 3-0 uz oduzeti servis, a zatim imao 4-1 i loptu za novi break. U tim se trenucima činilo kako će mirno do prvog seta. Međutim, uslijedio je veliki obrat. Talijan je vratio break izjednačivši na 4-4, a pri rezultatu 5-5 još jednom oduzeo servis suparniku za vodstvo 6-5. Đoković je u idućoj igri imao 30-15, no Sinner je ipak dobio gem za 7-5 i 1-0 u setovima.

Talijan je s odličnom igrom nastavio i u drugom setu. U trećoj igri je napravio break za 2-1, a potom još jedan za prednost 5-2. Đoković je u osmom gemu poveo sa 30-0, no Talijan je nanizao četiri poena za 6-2 u drugom setu i velikih 2-0.

Đoković se senzacionalno vraća

Đoković je u trećem setu pronašao izgubljenu igru, pri vodstvu 2-1 je napravio break i potom prednost zadržao do kraja. Kod 5-2 je imao dvije set lopte, no Talijan je smanjio na 5-3. Ipak, u idućem gemu je Đoković mirno priveo set kraju.

Sinner niti u četvrtom setu nije mogao ništa Đokoviću. Srbin je uraganski otvorio set sa 4-0 uz dva oduzeta servisa, a potom rutinski priveo kraju za 6-2 i 2-2 u setovima.

U odlučujućem, petom setu tenisači su dobili uvodne gemove. No, već u trećoj igri Đoković radi break za 2-1, a kada je kod 4-2 još jednom oduzeo Sinneru servis, priči je bio kraj. Nakon tri sata i 40 minuta igre, Đoković je rezultatom 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2 izborio pobjedu.

"Bila su to dva različita meča, Jannik je bio bolji u prva dva seta, no u iduća tri seta sam pronašao svoju igru. Oporavio sam se, smirio se. Srećom, treći set sam dobro otvorio i to je možda bilo ključno. Podigao sam samopouzdanje," kazao je Đoković nakon meča.

Bio je to njihov drugi međusobni susret i druga pobjeda srpskog tenisača. Prvu je ostvario prošle godine u Monte Carlu sa 6-4, 6-2.

Za ulazak u osmo finale Wimbledona Đoković će se boriti protiv pobjednika susret između Belgijanca Davida Goffina i Britanca Camerona Norriea.