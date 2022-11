Ponajbolji tenisač svijeta i svakako jedan od najboljih u povijesti, Novak Đoković prošle je godine proživio pravu kalvariju kada je probao ući u Australiju bez da se cijepio protiv koronavirusa. Niti godinu dana kasnije, odlučeno je da će se smjeti natjecati na Australian Openu.

Naime, Đokoviću je vraćena mogućnost dobivanja vize u Australiji. Podsjetimo, Australska vlada mu je nakon dva sudska ročišta ukinula mogućnost da dobije vizu te su ga deportirali. Prvotno je rečeno da Nole neće moći dobiti vizu čak tri godine, no došlo je obrata.

Nakon zelenog svjetla, obratio se u svom stilu:

'Pokušavam biti iskren'

"Znam da ljudi ponekad misle da glumim i da radim neke stvari jer želim biti voljen. Međutim nije tako. Samo pokušavam biti iskren. Znam da nije moguće ugoditi svima, ali ispada da nas se tjera da odustanemo od izražavanja svojih ideja s poštovanjem, bez mržnje i sa slobodom. Sloboda govora za mene je danas samo iluzija", rekao je srpski tenisač u intervjuu za La Stampu.

"Imam jedan primjer iz ove godine, s onim što mi se dogodilo oko pitanja o cijepljenju. Bio sam za slobodu i mogućnost da sam odlučujem što ću raditi sa svojim tijelom i odmah su me optužili da sam antivakser, a ja to nisam. Ako ne pripadate određenom načinu razmišljanja, brzo postajete negativac. A to nije dobro."