Prije točno godinu dana nakon duge i teške bolesti preminuo je legendarni srpski nogometaš Siniša Mihajlović. Kao igrač je nosio dresove Crvene zvezde, Rome, Sampdorije, Lazija i Intera, a kao trener, između ostalog. sjedio na klupama Srbije, Milana te na kraju Bologne.

Srpski mediji se danas cijeli dan prisjećaju velikana svog sporta pa su tako otkrili i zanimljiv podatak vezan uz Mihajlovića i Novaka Đokovića.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njegov brat Dražen Mihajlović je u dugačkoj emotivnoj ispovijesti otkrio mnoge nepoznate detalje.

Prisjetio se Dražen i trenutka kada je upoznao Novaka Đokovića koji je inzistirao na posjeti Siniši u bolnici u Bergamu, iako ga je čekao let za Španjolsku na kojem je bila i njegova obitelj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sjećam se kada je Nole bio, to je, zahvaljujući zajedničkoj prijateljici, Ljubici Komnenić. Ona je glavni šef svim ovim Michelinovim chefovima koji daju ocjene za restorane. Ona dobro poznaje Noleta i zahvaljujući njoj, Nole je stigao tamo u bolnicu, napravljeno mu je iznenađenje. Ja sam znao, bio sam taj dan tamo prisutan. Onda sam ga sreo, taman sam se vratio. Siniša je taj dan otpušten iz bolnice u Bergamu i otišao sam dolje do ljekarne da uzmem te lijekove koji su mu potrebni dok je kod kuće. Vratio sam se gore i sreo sam Novaka u hodniku, u prostoriji pred taj dio, taj koji je sterilan, gdje se ulazi zakopčan", rekao je Dražen i nastavio:

'Ostavio suprugu i djecu da čekaju u avionu dok je on otišao u bolnicu'

"Upoznali smo se tu i zamolio sam ga da mu odnese i lijekove u sobu, pošto nisam mogao biti u sobi, već ih je bilo dosta, to su sobe sterilne da jedna osoba, možda i nijedna, može biti pored tog tko se lijeći od takvih bolesti. A Nole, mislim da je putovao za Španjolsku i sletio je u Bergamo na tom putu za Španiju, ostavio je svoju obitelj, suprugu i djecu da čekaju u avionu dok je on otišao do Siniše u bolnicu. To je još jedna stvar koja govori u stvari o Novakovoj veličini kao čovjeka. Nisu oni bili da kažem nekakvi prijatelji, poznavali su se iz sveta sporta, čuli su se nekoliko puta, vidjeli su se nekoliko puta u Rimu dok je Nole bio na Mastersu, slali su poruke jedan drugome, podrške i svega. To je što se tiče Noleta", opisao je Dražen Mihajlović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U subotu, 16. prosinca, očekuje nas spektakularna borilačka večer koju možete pratiti UŽIVO na VOYO platformi. U 19 sati počinje prijenos priredbe najveće regionalne borilačke organizacije - FNC 14 iz Sarajeva, a sat vremena kasnije počinje event vodeće europske MMA organizacije - KSW 89 u poljskom gradu Gliwice.