Najuspješniji tenisač svih vremena, 36-godišnji Srbin Novak Đoković, osvojio je svoj 24. Grand Slam naslov pobijedivši u finalu US Opena Rusa Danjila Medvjedeva sa 6-3, 7-6 (5), 6-3 i tako se po broju pojedinačnih Grand Slam trofeja izjednačio s Australkom Margaret Court.

Đoković je u svom desetom finalu u New Yorku stigao do četvrtog trofeja (2011., 2015., 2018., 2023.) i postao najstariji pobjednik posljednjeg Grand Slam turnira u sezoni u Open eri (od 1969.), nadmašivši Australca Kena Rosewalla koji je 1970. osvojio naslov s 35 godina.

Srpski tenisač je tako na najbolji način obilježio povratak na vrh pojedinačne ATP ljestvice, s kojeg je izgurao Španjolca Carlosa Alcaraza.

"Sigurno ću nastaviti s igrom. Osjećam se dobro, a još uvijek imam potporu okoline, mojeg tima i obitelji. Svjestan sam da još uvijek igram na visokom nivou i osvajam najveće turnire pa ne želim napustiti tenis dok god sam na vrhu, dok god igram na nivou na kojem igram. Eventualno ću tenis napustiti jednog dana za 23-24 godine. Do tada ćete me viđati još neko vrijeme", započeo je Đoković pa dodao:

"Nemam nikakav broj u svojoj glavi oko toga koliko Grand Slamova želim osvojiti do kraja svoje karijere. Nastavit ću im davati prioritet na kojima želim igrati svoj najbolji tenis i to se neće promijeniti dok god budem igrao."

Đoković nije želio ulaziti u raspravu je li najveći svih vremena.

"Neka to netko drugi raspravlja, ali jedna činjenica je sigurna - da nisam iz Srbije, prije puno godina bih bio dignut u nebesa, posebno u zapadnom svijetu. No dobro, to je dio mog životnog putovanja. Ja sam zahvalan na tome što dolazim iz Srbije, to mi daje vjeru i nadu. Zato je sve ovo što postižem još slađe i još više me ispunjava, a vi pišite ono što mislite."

