Rus Andrej Rubljov (ATP - 8.) rastužio je do kraja ispunjene tribine Teniskog centra Novak u Beogradu, gdje je u nedjeljnom finalu ATP turnira "Serbia Open" sa 6-2, 6-7 (4), 6-0 za dva sata i 27 minuta pobijedio najboljeg tenisača svijeta Novaka Đokovića.

Rubljovu je to treći naslov u 2022. (Marseille, Dubai), a 11. u karijeri, dok je Đoković ostao na 86 osvojenih trofeja iz 124. nastupa u finalima.

Poseban govor Đokovića

Poslije meča, Novak je iznenadio sve prisutne tako što je okupio ljude koji su mu mnogo pomogli u karijeri, a riječ je o Marijanu Vajdi, kondicijskom treneru, Gepardu Griču i fizioterapeutu Miljanu Amanoviću i Nikoli Piliću.

"Htio bih pozdraviti nekoliko ljudi koji su obilježili dobar dio moga života, neki su mi prijatelji, rodbina, neki od najljepših trenutaka sam proveo s njima izvan terena ili s njima. Originalni mušketiri koji su bili sa mnom preko 10 do 15 godina, s kojima sam napravio svoje uspjehe", rekao je Đoković pa pozvao Nikolu Pilića da mu se pridruži. To je ujedno i bio najemotivniji trenutak. Novakov 'teniski otac' je zaplakao pa se obratio prisutnima.

Pilić: 'On je najveći svih vremena'

"Ne znam što da kažem. Velika mi je čast biti ovdje. Jedna mala ispravka, on nije jedan od najvećih svih vremena, on je najveći svih vremena. U konkurenciji Federera, Nadala, Murraya i društva, 366 tjedana biti broj jedan, to je više od sedam godina. Po mom skromnom uvjerenju, može proći 1000 godina da se taj rekord sruši. Srđan i Diana tretirali su moju suprugu i mene kao obitelj. Želim jedno reći… Kada imaš 80 godina, emocije su još veće. Imam 60 godina iskustva, ovo je jedna od najboljih publike koju sam vidio u životu. Još jedna rečenica - možete biti ponosni što u ovoj zemlji postoji jedan poput Novaka Đokovića", rekao je Pilić, a onda još dodao:

"I ne razumijem zašto ne mogu normalno govoriti. Vezan sam za Novaka i želim mu sve najbolje. Za mene je on najbolji igrač svih vremena. Moram reći još jednu stvar - Srđan i ja smo uvijek mislili da će biti veliki šampion. Bio je, ostao, ali najvažnije je da je veliki čovjek. Žao mi je što danas nije pobijedio, čestitam Rubljovu koji je odigrao odlično, ne zaboravimo da je šesti - sedmi igrač svijeta, da je Novak igrao prvi, drugi, treći dan od tri seta. Bio je bolestan, svaka čast kako se borio. Puno vam hvala za sve!"