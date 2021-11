Hrvatski tenisač Marin Čilić mijenja turnire, ali ne mijenja pobjedničke navike. U 1. kolu ATP 1000 turnira u Parizu Čilić je u dva seta svladao Španjolca Alejandra Davidovicha Fokinu.

Nakon jednog sata i 27 minuta Čilić je pobijedio 6-3, 6-4 i time uzvratio Španjolcu za prošlogodišnji poraz u Kölnu.

Vrlo brzo je prošlotjedni pobjednik u Sankt Peterburgu zavladao pariškim terenom. Španjolac se držao do 2-3 i to je, više-manje, bilo sve od njega u prvom setu. Čilić je kod 3-2 napravio break i lakoćom držao svoj servis do kraja prve dionice.

U drugom kolu na Amerikanca

U drugom setu Čilić se puno brže i uvjerljivije odmaknuo od suparnika. S dva vezana breaka pobjegao je na 4-0. No, Španjolac, trenutačno 45. tenisač s ATP ljestvice, nije time bio slomljen. Kod 2-5 je napravio jedini break u meču te je osvojio svoj servis gem za 4-5.

Sve je moglo poprimiti još veću dramu jer je Davidovich Fokina imao break-loptu za 5-5, no Čilić nije dopustio potpuni povratak u meč svom suparniku.

Čilić je odservirao za novu pobjedu i prolaz dalje. U 2. kolu Čilić će igrati protiv Amerikanca Sebastiana Korde koji je dan ranije, u tri seta, svladao Rusa Aslana Karaceva koji je prije dva tjedna svladao Čilića u finalu ATP turnira u Moskvi.