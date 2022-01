Bivši izbornik Davis Cup reprezentacije Srbije, Bogdan Obradović, otkrio je za srpske medije kako više nije u dobrim odnosima s najboljim tenisačem današnjice i glavnim igračem u reprezentaciji, Novakom Đokovićem.

Obradović je detaljno opisao kako je došlo do sukoba s Đokovićem i zbog čega konkretno njih dvojica više ne razgovaraju.

"U trenutku kad sam napuštao reprezentaciju ušli smo u jedan konflikt za koji ja i dalje kažem da sam u pravu. Novak nikako nije smio ono izjaviti pred novinarom koji mu je postavio glupo pitanje: 'Nole ovdje je roštilj sve živo, Niš, lijevo, desno'... A Novak mu odgovara da ne jede meso, ne jede ćevape… Čovječe, pa Srbija tradicionalno živi na ćevapima, dolaze milijuni turista probati te ćevape, što ti to pričaš, iz kojeg razloga? Mi nismo vegani, mi imamo naš srpski pravoslavni post, ali za Božić jedemo prase. Ne jedemo brokule. Da ne pričam sa čije privatne strane su Novaka upleli u sve to", rekao je Obradović koji očito ima veliki problem s Đokovićevom prehranom.

Veganstvo mu šteti?

Obradović je uvjeren kako Đokoviću pati i zdravlje zbog prehrane.

"Njegov imunološki sustav jako trpi. To su lupetanja… Nešto što kaže znanost oni pokušavaju okrenuti. Glavni protein, esencija, kada se rodimo, je iz majčinog mlijeka, a 54 posto istog proteina je iz organskog mesa, organskih jaja, organskog kravljeg sira ili kajmaka. Neke ekstremne gluposti su okružile Novaka. On je otišao u takav eksperiment nečega da ni on sam ne zna o čemu se radi", smatra bivši izbornik.