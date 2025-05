Ćorić razočarao i ostao bez glavnog turnira, Čilić nastavlja put

Najbolje rangirani hrvatski tenisač Borna Ćorić (ATP - 83.) ispao je u prvom kolu kvalifikacija u Roland Garrosu, izgubivši od Francuza Titouana Drogueta (ATP - 232.) s 5-7, 7-6 (9), 6-2 uz dvije propuštene meč-lopte u 'tie-breaku' drugog seta.

S obzirom na formu u kojoj je došao u Pariz i status prvog nositelja u kvalifikacijama, 28-godišnji Zagrepčanin je bio veliki favorit, ne samo u ovom meču već i za plasman u glavni turnir u Roland Garrosu, do kojeg je po prvi put u karijeri morao doći kroz kvalifikacije.

Ćorić je takav status i opravdavao u prva dva sata dvoboja protiv 23-godišnjeg francuskog tenisača koji se u prethodne dvije godine nije uspio kvalificirati za glavni ždrijeb na domaćem Grand Slam turniru. U prvom setu je poveo 2-0, ali je dopustio suparniku da se odmah vrati u meč (2-2). Borna je do odlučujuće prednosti stigao 'breakom' za 6-5, što je potvrdio osvajanjem servisa za set.

Francuz spašavao meč-lopte

Droguet je u drugom setu prvi stigao do 'breaka', oduzevši servis Ćoriću za vodstvo 5-3. No, hrvatski reprezentativac je uzvratio kad je Francuz servirao za izjednačenje u setovima. Odluka o tome na čiju će stranu otići drugi set pala je u 'tie-breaku'.

Ćorić je poveo 5-2, ali je kod 5-4 napravio prvu dvostruku pogrešku u meču. Ipak, u sljedećem poenu je došao do meč-lopte, ali se Droguet spasio forhend 'winnerom' nakon servisa. Borna je potom spasio dvije set-lopte (6-7, 7-8) i došao do druge meč-lopte (9-8), ovoga puta na servisu. Dobro je pripremio izlazak na mrežu i činilo se da je stjerao suparnika u bezizlaznu situaciju, ali je Droguet odigrao savršen 'forhend-pasing' iz trka. Nakon toga je došao i do drugog poena na Ćorićevom servisu, a treću priliku za osvajanje seta je iskoristio odigravši savršen forhend-lob iz trka.

Ćorić se u rezultatskoj ravnoteži zadržao do 2-2 u odlučujućem setu. No, kad je u petom gemu prvi put izgubio servis u trećoj dionici meča, hrvatskom tenisaču se dogodio fizički i mentalni pad kojem se nije uspio othrvati. Francuz je s još tri osvojena gema, uz oduševljene domaćih ljubitelja tenisa na tribinama stadiona Suzanne Lenglen, došao do pobjede nakon dva sata i 37 minuta.

Marin popravio dan

Hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u drugo kolo kvalifikacija Roland Garrosa nakon što je pobijedio Kineza Wua Jibinga sa 6-2, 6-3. Jedina preostala nada da će hrvatski muški tenis, ipak, imati predstavnika u glavnom ždrijebu Roland Garrosa, nije imala previše problema protiv 403. tenisača svijeta.

Čilić je već na startu meča oduzeo servis suparniku, a potom je pri vodstvu 4-2 napravio još jedan break, te mirno priveo set kraju. U drugom setu Čilić je napravio break za 2-1, a potom kod 5-3 još jedan za ukupnu pobjedu nakon sat i 13 minuta igre. U idućoj rundi Čilića čeka Španjolac Pol Martin Tiffon koji je u prvom kolu pobijedio Francuza Moisea Kouamea sa 2-6, 6-4, 6-3. Bit će to prvi međusobni susret 36-godišnjeg Čilića i 11 godina mlađeg Španjolca.

Marinu je ovo drugi nastup u kvalifikacijama za Roland Garros, a prvi nakon 2007., kad se kao 18-godišnjak uspio kvalificirati za svoj premijerni nastup u glavnom turniru Grand Slama na pariškoj crvenoj zemlji.

