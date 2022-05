Američki biznismen i jedan od najpoznatijih ljudi na svijetu, Bill Gates, razgovarao je s BBC-em o mnogim temama, pa se dotaknuo i pandemije koronavirusa. Nije mogao izbjeći pitanje o Novaku Đokoviću i njegovim stavovima.

Novinara BBC-a je zanimalo mišljenje Bill Gatesa o činjenici da Đoković odbija cjepivo te se poziva na slobodu izbora. Jedan od utemeljitelja Microsofta smatra da cijepljenje pomaže u zaštiti cijele zajednice.

"Cjepiva nisu savršena kada je u pitanju sprječavanje infekcije, ali je mogu smanjiti. Zato je malo nezgodan izbor kada su nečije brige o zdravlju toliko ekstremne da ne osjećaju potrebu da sudjeluju u zaštiti cijele zajednice", počeo je Gates.

Divi mu se, ali...

Ipak, Bill Gates ističe kako nema ništa protiv Đokovića, dapače, ali mu se ne sviđaju njegovi stavovi oko cijepljenja.

"Ako osobe inspiriraju druge i ako su to osobe kojima se vjeruje, a one šire takav stav, to samo otežava pokušaje da cijepljenje dovedemo na nivo na kojem bi trebalo biti. Ja se njemu divim na puno načina, ali bi volio da njegovi stavovi o cijepljenju nisu takvi kakvi jesu", dodao je.

Kao što znamo, Đokoviću je početkom godine zabranjen nastup na Australian Openu jer se odbijao cijepiti, a Novak je tom prilikom poručio:

"Uvijek sam podržavao slobodu izbora da sami odlučujete što ćete staviti u svoje tijelo. Principi na osnovu kojih donosim odluke o svom tijelu su mi važniji od bilo koje titule. Pokušavam biti u suglasju sa svojim tijelom, koliko god to bilo moguće", pojasnio je Nole.

Đoković je nedavno nastupio na turniru u Beogradu, a sada se nalazi u Madridu. Tamo će odraditi još jedan turnira uoči glavnog turnira ovog proljeća - Roland Garrosa.