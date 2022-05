Njemački teniski velikan Boris Becker (54) osuđen je u petak na londonskom sudu na kaznu zatvora u trajanju od dvije i pol godine zbog prikrivanja stotina tisuća funti imovine nakon što je proglasio bankrot.

Šesterostruki Grand Slam pobjednik proglašen je krivim za prijenos novca bivšoj supruzi Barbari nakon bankrota 2017. godine.

"Primjetno je da niste pokazali kajanje ili prihvaćanje svoje krivnje", rekla mu je sutkinja Deborah Taylor kad ga je osudila na dvije godine i šest mjeseci zatvora na londonskom sudu Southwark Crown. "Nije bilo poniznosti." Rekla je da će Becker odslužiti polovicu kazne iza rešetaka, a ostatak uvjetno.

Nekoliko dana nakon što je Becker završio iza brave, njegova bivša supruga Lilly Becker, gostovala je u emisiji 'Piers Morgan bez cenzure'. pritom je otkrila koliko joj je bilo teško reći njihovu 12-godišnjem sinu Amadeusu što se događa.

Slomljeno srce

"Nikom ne bih poželjela da kaže 12-godišnjaku da mu otac ide u zatvor. To je bila najteža stvar koju sam morala napraviti. On to nije mogao razumjeti i još ne može. To mi slama srce", rekla je i nastavila.

"Jedva čeka vidjeti oca. Tužno je to što nisam mogla da mu ne kažem jer djeca idu na internet i YouTube. Ali oko sebe ima okruženje koje ga podržava. Rekla sam mu da svi radimo greške. Mislim da su dvije i pol godine previše. Da, kazna treba biti, ali...", dodala je i otkrila što kako je rekla Beckeru prije odlaska u zatvor.

"Rekla sam mu da se vidimo sljedećeg vikenda ako želi da dođemo. Da će sve biti u redu. Zatim sam mu poslala srce. Naravno, voljela bih sa svojim sinom otići u posjet ako on to želi. Lilian, njegova sadašnja djevojka, javila mi je da je Boris dobro. Ona je prva nazvala da vidi kako je Amadeus. Mi smo velika obitelj i svi se zajedno držimo", kazala je.

Inače, Becker je oslobođen optužbi na suđenju po 20 drugih točaka, uključujući optužbe da nije predao drugu imovinu, uključujući dva trofeja Wimbledona i zlatnu olimpijsku medalju.

Ranije je osuđen zbog utaje poreza u Njemačkoj 2002. godine, zbog čega je dobio uvjetnu kaznu zatvora.