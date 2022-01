U pozadini imigracijske drame najboljeg tenisača svijeta Novaka Đokovića priprema se jedan od najzanimljivijih Australian Opena u povijesti. Najviše se zapravo priča o tome da Đoković svojim nastupom može postati najbolji tenisač svih vremena pos osvojenim Grand Slam naslovima, no kao da se zaboravilo na Rafaela Nadala u cijeloj toj priči.

Naime, Nadal, Federer i Đoković izjednačeni su po broju osvojenih Grand Slam naslova, a Nadal bi eventualnim osvajanjem prestigao obojicu i postao najbolji svih vremena.

No, ako pitate kladionice, Nadal nije prvi favorit za osvajanje naslova prvaka. Njegova je forma trenutno upitna, godine nisu na njegovoj strani, ali i kompliciran zdravstveni karton mu također nije olakotna okolnost. Ako Đoković nastupi, on i Nadal mogu se najranije naći u polufinalu i odigrati još jedan epski meč.

Tko su favoriti?

Da Đoković nastupi na Austalian Openu, bilo bi iznenađenje da on to ne osvoji ovaj turnir. No kad oduzmemo njega iz jednadžbe, onda postaje vrlo zanimljivo. Prvi je favorit, po kladionicama, Rus Danil Medvedev. Drugog tenisača svijeta upoznali smo na finalu Davis Cupa, kad je sjajno odigrao protiv Hrvatske.

Nakon Mede su je Alex Zverev, a slijedi ga Rafael Nadal. Prvih pet favorita zatvara Stefanos Tsitsipas, na kojeg je koeficijent 17 u jednoj britanskoj kladionici.

Što se tiče žena, Ashleigh Barty i Naomi Osaka tu su da osvoje. Da netko osim njih dvije osvoji, bilo bi to iznenađenje.

Hrvatica i Hrvata nema nigdje među favoritima, ali nije to ni čudno.

Što je s Hrvatima?

Ana Konjuh će na teren u ponedjeljak protiv 36. tenisačice svijeta Shelby Rogers, dok će Petra Martić u prvom kolu ići na Švicarku Jil Belen Teichmann. Donna Vekić otvara turnir protiv Amerikanke Alison Riske.

Hrvatska će imati samo jednog predstavnika u "singlu", a to je Marin Čilić, koji će otvoriti turnir protiv 155. igrača svijeta Emilija Gonzaleza.

Sve je još pod upitnikom zbog Đokovića

Odluka australske vlade da po drugi put ukine vizu Novaku Đokoviću mogla bi dovesti i do promjene u ždrijebu prvog teniskog Grand Slam turnira sezone Australian Opena. Ždrijeb je bio odgođen jer se čekala odluka o mogućoj Đokovićevoj deportaciji, ali je ipak održan. Međutim, sada bi moglo doći do promjene.

Naime, u slučaju da branitelj naslova na Australian Openu neće igrati, doći će do promjena u ždrijebu. Đoković bi u 1. kolu bi trebao igrati protiv svog sunarodnjaka Miomira Kecmanovića. Međutim, osim ako Đoković po drugi put sudskim putem ne poništi vladinu odluku, njegovo mjesto na vrhu ždrijeba zauzet će Rus Andrej Rubljov, prenio je BBC.

Prema pravilima Grand Slam turnira, ako se prvi nositelj povuče prije nego što organizatori objave raspored za prvi dan natjecanja, onda će peti nositelj preuzeti njegovo mesto. U ovom slučaju to bi bio Rubljov.

Francuz Gael Monfils, koji je trebao igrati protiv Argentinca Federica Corije, premjestit će se na Rubljovljevo originalno mjesto i u prvom kolu igrati protiv Talijana Gianluce Magera. Kazahstanac Aleksander Bublik u tom bi se slučaju preselio na Monfilsovo početno mjesto i igrati protiv Corie. Slobodno mjesto u ždrijebu odlučit će se nakon kvalifikacija. Promjena ždrijeba utjecala bi i na našeg Marina Čilića kojem je u trećem kolu prijetio ogled protiv Rubljeva.

Đoković se suočava sa deportacijom nakon što je njegova viza drugi put ukinuta. On se nije cijepio protiv koronavirusa, ali je dobio medicinsko izuzeće za sudjelovanje na turniru.

U slučaju da zaista ne nastupi na Australian Openu, Đoković bi mogao izgubiti i prvu poziciju na svjetskoj ljestvici ako drugi nositelj Daniil Medvedev ili treći nositelj Alex Zverev osvoje turnir.

Australian Open pratite na Eurosportu u sklopu PLAY Premium paketa.