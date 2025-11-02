Ona je ponos Međimurja i čitave Hrvatske: 'Nije toliko u medijima i ljudima je iznenađenje'

Antonia Ružić uživa najljepše trenutke svoje karijere. Ova nasmijana i vrijedna djevojka ponos je rodnog Međimurja, ali i cijele Hrvatske. Nakon povratka s kineske turneje, trenira punim intenzitetom u Čakovcu. Posebna godina je za ovu 22-godišnju tenisačicu iz Orehovice.

Među elitom

Ulazak u elitno društvo - TOP 100, zaigrala je prvi put u glavnom ždrijebu jednog Grand Slam turnira - US Opena. Trenutačno 69. igračica svijeta prošlog je mjeseca preskočilu na WTA ljestvici srebrnu olimpijku Donnu Vekić i zadržala poziciju najbolje rangirane hrvatske tenisačice.

"Ova sezona je stvarno bila dobra. Ne mogu se požalit. Ulazak u top 100 i sad broj 1, to naravno ne umanjuje i druge igračice. Ja bih rado da smo mi sve u Top 100 i više. Ambicije rastu uoči nove sezone", govori Antonia Ružić.

'Top 50 realan je cilj'

"Top 50 bi bio realan cilj i ja mislim da to mogu ostvariti i više."

Od juniorskih turnira do Grand Slama, tiho i nenametljivo, ali s borbenošću koja je na terenu krasi, godinama gradi svoj uspješan teniski put.

"Antonia cijelo vrijeme ima dobre rezultate, bila je osvojila Masters do 16 godina europski, bila je europska prvakinja do 18 godina, cijelo vrijeme joj karijera ide prema naprijed. Možda nije toliko bila u medijima, pa je ljudima iznenađenje, ali iz godine u godinu napreduje i ovo je samo neki logični slijed svega što se do sada radilo. Za manje od dva tjedna čeka je reprezentacija i Billy Jean King kup u Varaždinu u koji dolaze i Češka i Kolumbija", govori njezin trener Tomislav Hublin.

Antonia Ružić dodaje:

'Sabaljenka mi je uzor'

"Bit će to moje prvo razigravanje i drago mi je što unazad dvije godine što cure i ja smo puno se trudile, puno zajedničke atmosfere i to nas je dovelo gdje sad jesmo, tim."

U reprezentaciji je sve moguće. A možda bi uskoro hrvatska broj 1 mogla zaigrati protiv svjetske broj 1 Arine Sabaljenke koja joj je, kaže, uzor.

"Ipak je ona broj 1 i ima stil igre koji volim gledati. A od muških Novak Đoković, bio mi je oduvijek broj 1 i jednostavno je on uvijek svoj i ne zanima ga što drugi misle o njemu."

Uz sve obveze, stiže i studirati. Druga je godina menadžmenta i turizma na Veleučilištu u Čakovcu."

"Nikad ne znaš što će biti s tvojom karijerom i drago mi je da mogu nešto završiti, nešto što me zanima u mom području. Drago mi je da su me moji roditelji silili da idem redovno i da se fokusiram na obrazovanje također."

Dok uspješno balansira na više polja, glavni cilj je pak kaže, ostati zdrava kako bi i dalje mogla uživati i napredovati svaki dan u najdražem bijelom sportu.