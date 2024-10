Rublev otkrio da je umalo morao amputirati dio tijela

Ruski tenisač Andrey Rublev, sedmoplasirani tenisač svijeta, trenutno nastupa na ATP 500 turniru u Baselu gdje je pobijedio Borgesa i Tabila i plasirao se u četvrtfinale koje se igra sutra.

Uoči dolaska u Basel, Rublev je na konferenciji za medije priznao da je nedavno, nakon US Opena umalo ostao bez jednog važnog dijela tijela. Na pitanje novinara kako je trenutno otkrio je da je sada sve u redu, ali da je bio na operaciji. Rublev je upitao novinare žele li da im kaže novosti na smiješan način, a onda rekao: "Zamalo sam izgubio jaje. Imao sam mnogo sreće. Kažu da, ako vam krv prestane teći 'tamo dolje', imate pet ili šest sati, a onda vam slijedi amputacija. Osjetio sam bolove pa odlučio otići u bolnicu", kroz smijeh je pričao Rublev.

"Odmah su me provjerili i proveli kao hitan slučaj za operaciju. Prije nego što su me uspavali, potpisao sam dozvolu da mi, prema potrebi, amputiraju jaje. Operirali su me između četiri i pet sati, na kraju je sve super prošlo."

Rublevu su tako sve loptice još na broju i mogao je normalno nastaviti s treninzima i mečevima.

