Novak Đoković ne može nikako dobiti malo mira, bar ne od američkih novinara kojima on nikako ne "leži". Prvi tenisač svijeta našao se u središtu nove afere zbog svoje kolegice Olge Danilović. Naime, ona je morala predati meč na US Openu zbog bolesti, za koju se još uvijek ne z na je li koronavirus.

Kako je Đoković neka vrsta mentora srpskoj tenisačici, odmah se na tu temu zakačio vjerojatno najveći kritičar Novaka Đokovića Ben Rothenberg, novinar New York Timesa.

Napad na Novaka

"Povlačenje Danilovićeve je navedeno zbog medicinskih razloga. Čekamo daljnja objašnjenja, ali vrijedi napomenuti da je isto objašnjenje iskorišteno za Gillesa Simona, koji je bio u kontaktu sa osobom zaraženom koronom", napisao je američki novinar pa dodao:

"Ako je to slučaj, odmah se čovjek zapita bi li jedan čovjek koji juri Grand Slam mogao biti pogođen ovim", napisao je Rotenberg, a srpski su mediji to protumačili kao jasan napad na Novaka Đokovića.

"Teška situacija za Danilovićevu pred njen najveći meč u karijeri, nadam se da nije nikakva ozbiljna bolest. Što se Đokovića tiče, on je toliko bolji od svih ostalih da je pravilo o Covid-cjepivu njegova jedina prijetnja kada je osvajanje US Opena u pitanju. Usprkos Novakovom nevjerojatnom profesionalizmu, on je sebe ostavio ranjivim i u situaciji mu se može dogoditi da završi US Open ako je zaista necijepljen", zaključio je Rotenberg.