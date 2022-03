Poznati ukrajinski tenisač i osvajač ATP turnira u Umagu 2011. godine Alexandr Dolgopolov (33) povukao se u igračku mirovinu prošle godine, a nedavno se priključio ukrajinskim vojnim snagama u obrani zemlje od ruske invazije.

"Rat je počeo dok sam bio u Turskoj. Tamo sam stigao jedan dan prije nego što je sve počelo, sa mnom su bile moja majka i kćer. Zašto? Nakon što sam se informirao otišao sam jer sam shvatio što bi se moglo dogoditi", napisao je na početku objave na Instagramu Dolgopolov pa nastavio:

"Shvatio sam da će prvih dana biti puno panike i dezinformacija i zaključio sam da treba svijet upoznati s istinom, s činjenicama. Ja osobno imam nekog iskustva s oružjem, pomogao mi je jedan bivši vojnik s kojim sam bio na maloj obuci od 5-7 dana. Nisam u tom vremenu postao Rambo, ali znam se služiti oružjem i mogu sprašiti metak u glavu s daljine od 25 metara u 3 od 5 pokušaja".

Opremu nabavio u Zagrebu, pa osudio ruske tenisače

Potom je otkrio da se za obranu Kijeva opremio u - Zagrebu.

"Našao sam momke iz SAD-a koji su spremni krenuti u Ukrajinu,uzeo sam pancirke, odletio u Zagreb i kupio svu potrebnu opremu. Vozio sam po Europi i u Ukrajinu ušao preko Poljske. Sada se nalazim u Kijevu", poručio je.

Sada je u razgovoru za Sports Illustrated bivši tenisač otvoreno pričao o svojoj odluci da se priključi ukrajinskim snagama u obrani od Rusije. Intervju je odradio iz predgrađa Kijeva, a u nekoliko navrata morao je stati s pričom zbog granatiranja.

'Ovo je rat'

"Možda će me ubiti, a možda ću ja morati ubijati. Što da vam kažem? Ovo je rat", počeo je bivši 12. tenisač svijeta.

"Ne mogu vam ni opisati kakav je osjećaj kada pucaju na vas. Odluka da stupim u rat? Bila je teška i opasna, zamijenio sam rekete i žice za puške i metke. Možda nisam savršeno spreman, ali se sada osjećam ugodno s oružjem u ruci", pojasnio je Dologopov.

Potom se obrušio na ruske tenisače, za koje smatra da trebaju osuditi poteze svoje zemlje.

"Znam da su ruski tenisači poručili: "Stop ratu!", no za mene to nije dovoljno jaka poruka. To nije poruka koja osuđuje poteze njihove zemlje. Ako vladajuća tijela svjetskog tenisa žele nastaviti s igrom, onda bi trebali javno osuditi zemlju i njihovu vlast zbog donesenih odluka. To je jedini način na koji Rusi mogu zaustaviti Putina", kaže bivši tenisač, pa zaključuje:

"Koliko vidim u Rusiji puno ljudi podržava ovakvu situaciju, oko njih 70%. Oni zapravo misle je rat u Ukrajini beznačajan. Smiješno, mozgovi su im isprani propagandom".