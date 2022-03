Poznati ukrajinski nogometaš Andrij Jarmolenko (32) proživljava pravu životnu dramu. Napadač koji igra za West Ham United u Premier ligi, otkrio je svoju početnu reakciju na rusku invaziju na Ukrajinu i kako je psihički patio na terenu i izvan njega od početka rata između Rusije i Ukrajine prošlog mjeseca.

'Suze su same išle niz lice'

Govoreći na ukrajinskom Youtube kanalu Football 1/2/3, Jarmolenko je rekao kako je utučen i zabrinut, te kako se zeznuo što je poslao svoju obitelj put Kijeva. Obitelj 32-godišnjaka, koju čine njegova supruga i djeca, bila je u Ukrajini kada je počeo rat, ali su uspjeli na kraju pobjeći iz ratne zone, bježeći preko Poljske u Englesku. No, ostala njegova familija, šira, je u Ukrajini. Stalno se čuje s njima, zabrinut je zbog njih, iako mu je sad generalno lakše jer su njegovi najmiliji s njim u Londonu...

“Dan prije početka ruske invazije poslao sam u Ukrajinu ženu i oba sina zato što je jedan od njih za taj dan imao zakazan liječnički pregled u Kijevu. Idućeg dana, 24. veljače, kada je sve krenulo, došao sam na trening. Nisam mogao izgovoriti ni riječ, samo sam plakao. Suze su same išle niz lice. Zamolio sam trenera da me pusti kući i onda, kada sam tamo došao, nisam znao što napraviti. Ne možete ni zamisliti kako sam se osjećao tog jutra, kolika krivnja me pritiskala. Samo sam želio trčati i zabijati glavu u zid. Kako sam bio glup! Poslao sam obitelj u Kijev, a ja sam sjedio u Londonu", govori Jarmolenko...

Ide mu sad odlično, zabija ključne golove'

Ukrajinski nogometaš nije nastupio ni u jednoj od West Hamovih utakmica od 27. veljače do 12. ožujka, a vratio se tijekom utakmice protiv Aston Ville 13. ožujka. Dospio je na naslovnice zbog svog elegantnog povratka nakon što je zabio na londonskom stadionu i izazivajući emotivne scene posvuda. Nakon pogotka, bio je okružen od strane suigrača da bi se Jarmolenko i rasplakao, a kasnije je priznao da su mu klupske obveze dobrodošle i za psihu, naposljetku. Sad mu odlično ide jer Jarmolenko zabija ključne golove za West Ham. Prvo je ušao s klupe i zabio za prvenstveni trijumf protiv Aston Ville, važan u nastojanju da se Hammersi dočepaju Lige prvaka iduće sezone. No, nije tu stao...

Samo četiri dana kasnije West Ham je također igrao dvoboj s ogromnim ulogom, uzvrat osmine finala Europa lige na svom terenu protiv Seville nakon što je prvu utakmicu izgubio 1:0. U revanšu je nadoknadio manjak i tako je završio regularni dio, pa su se igrali produžeci. U njima je Jarmolenko, opet kao joker i u situaciji kad mu nije bilo do nogometa zbog rata u Ukrajini kao i svoje obitelji koja je bila tad još u Kijevu, zabio za prolazak u četvrtfinale eliminacijom najboljeg kluba u povijesti natjecanja. Navijači Hammersa nakon obje utakmice ispratili su svog ukrajinskog heroja ovacijama i zagrljajima...

'Moji su sada u skloništima jer Rusi neprestano bombardiraju'

"Moji su sada u skloništima jer Rusi neprestano bombardiraju. Kao i svi ostali, kriju se u podrumima. Iskreno, strah me je i pričati o tome. Zato što se ne možemo svi boriti i pucati, ali svatko od nas mora napraviti sve što može kako bismo pomogli jedni drugima. Uvjeren sam da nas neće poraziti, ali znam da će, kad to sve završi, puno djece ostati bez roditelja, puno obitelji bez domova. Morat ćemo zajedno graditi zemlju i pomagati jedni drugima."

'Nisam spavao, nisam jeo, neprestano sam bio na telefonu, zivkajući rodbinu u Ukrajini'

Otkrio je i da je odmah pomogao obrani napadnute domovine:

"Čim je počela agresija, nazvao sam gradonačelnika Černihiva, grada u kojem sam odrastao i pitao ga što je nužno poslati našim snagama koje pružaju otpor Rusima. Nisam spavao, nisam jeo, neprestano sam bio na telefonu, zivkajući rodbinu u Ukrajini. Konačno, odlučio sam navući kopačke jer sam osjećao da ludim. Trebao sam nogomet da mi barem nakratko skrene misli s rata".

U svojoj međunarodnoj nogometnoj karijeri dugoj 13 godina, Jarmolenko je odigrao preko 100 međunarodnih utakmica za Ukrajinu i zabio u 44 navrata.