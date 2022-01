Svjetski teniski broj, Novak Đoković, jedan provest će vikend u zloglasnom hotelu Park, u iščekivanju hoće li uspjeti pobiti odluku australske vlada da ga deportira iz zemlje zbog toga što nije cijepljen. U ponedjeljak će dobiti priliku da na sudu dokaže je li u pravu.

Pošto su u Australiji na snazi covid pravila koja većini stranaca brani ulazak u zemlju, Đoković je vjerojatno aplicirao za vizu za "privremenu aktivnost" koja strancima dopušta sudjelovanje na velikim događajima. Većina igrača koja će se natjecati na Australian Openu ušla su u zemlju na temelju te vize.

Što kaže slavni Slovenac?

Po dolasku u zračnu luku u Melbourneu, tenisač, međutim, nije uspio dokazati da valjanost njegova medicinskog izuzeća odgovara standardima australske vlade.

"Predočeno medicinsko izuzeće pokazalo se nepotpunim", izjavio je u četvrtak premijer Scott Morrison. Zbog toga mu je viza opozvana na mjestu. Pošto više nije imao zakonsku osnovu da bude u Australiji, Đoković je premješten u prostor za deportacije.

Ovaj slučaj podigao je ogromnu prašinu i danima je glavna priča svjetskih medija. Malo je onih koji ga nisu javno komentirali, a posljednji u nizu je šef Uefe Aleksander Čeferin, kojeg zbog svoje pozicije neki zovu najmoćnijim i najpoznatijim odvjetnikom na svijetu.

"Ako su australske službe Novaku Đokoviću dale izuzeće, onda je potpuno apsurdno da ga sada žele protjerati. To mi je nekorektno. Izuzeća očito postoje, pa ako nisu željeli da Đoković dođe i ako njegov slučaj ne spada pod izuzeće, zašto mu to nisu ranije rekli? To ne razumijem. Kažu da se narodu nije svidjelo to što je Novak dobio izuzeće. Apsolutno se ne slažem s tim”, poručio je.