Australska vlada u petak je drugi put poništila vizu prvom tenisaču svijeta Novaku Đokoviću, rekavši da srpska teniska zvijezda, koji nije cijepljen protiv covida-19, može predstavljati rizik za zajednicu.

Đoković sada čeka saslušanje u imigracijskom uredu, a nakon toga slijedi saslušanje na Federalnom sudu u nedjelju. Đoković mora i u pritvor, ali na tajnoj lokaciji, tako da se izbjegne medijski cirkus.

Srpska javnost pomno prati sve što se događa s Đokovićem u Australiji i stiže mu velika podrška iz domovine, a sada mu je poruku poslao i predsjednik Aleksandar Vučić.

"Napadi na Novaka Đokovića, državljanina Srbije, na Srbina, građanina ove zemlje iz nama nepoznatih razloga dostigli te razmjere, da je meni nemoguće da se ne oglasim i da ne kažem samo što mislim, već i što je naš odgovor Australiji. Vjerojatno ne bih ni riječ rekao da se poslije ponovljene odluke australskih vlasti da ukinu vizu Novaku Đokoviću se nije oglasio premijer Australije Scott Morrison koji je rekao da je zadovoljan i da pozdravlja odluku ukidanja vize najboljem svjetskom tenisaču, Srbinu Novaku Đokoviću", rekao je Vučić u videozapisu kojeg je objavio na Instagramu pa poručio:

"Začuđen sam prije svega zbog činjenice da prvo takve odluke donose izvršni organi vlasti, a poslije pravovaljanih odluka sudskih organa vlasti. Nerijetko nam drže prodike o tome što je vladavina prava. Možete li zamisliti kako bi to izgledalo kada bi u Srbiji neki ministar mogao poništiti odluke sudaca. Ja bih stvari vratio na nešto još važnije. Ako ste htjeli zabraniti Novaku da po 10. put osvoji trofej u Melbourneu, zašto ga niste odmah vratili, zašto mu niste rekli da ne može ući u vašu zemlju, zašto ga maltretirate i iživljavate se, ne samo nad njim već i nad njegovom obitelji, nad cijelom nacijom. Je li to potrebno kako biste dobili neke izbore, je li vam to potrebno da bi se dodvorili svojoj javnosti."

" Vi možete pisati stotine i tisuće najgorih mogućih tekstova o njemu, ali on će ostati najbolji tenisač svih vremena i uvijek će biti u našim srcima. A vi koji mislite da maltretiranjem i iživljavanjem nešto postižete nikada nećete prići ne Novaku Đokoviću, nego bilo kojem običnom čovjeku i vašeg i našeg ponosnog naroda. Srbija će biti uz Novaka Đokovića i Srbija će vam moći odgovoriti puno ljepše se ponašajući nego što se vi ponašali prema Novaku Đokoviću. Poštujući sve ono što znači adekvatno predstavljanje jedne zemlje. Živjela Srbija! Novače, mi smo uz tebe!", zaključio je Vučić.

Australian Open pratite na Eurosportu u sklopu PLAY Premium paketa.