Španjolac Carlos Alcaraz i Norvežanin Casper Ruud izborili su plasman u finale posljednjeg teniskog Grand Slam turnira sezone, US Opena.

Ruud je u polufinalu pobijedio Rusa Karena Khačanova sa 7-6 (5), 6-2, 5-7, 6-2, dok je Alcaraz porazio Amerikanca Francesa Tiafoea sa 6-7 (6), 6-3, 6-1, 6-7 (5), 6-3.

U nedjeljom finalu Alcaraz i Ruud borit će se za prvi Grand Slam naslov u karijeri, kao i za prvo mjesto na svjetskoj ATP ljestvici.

Drama od četiri i pol sata za Alcaraza

Jedva 19-godišnji Alcaraz u polufinalu je slavio protiv miljenika domaće publike Francesa Tiafoea nakon drame u pet setova i četiri sata i 22 minute igre. Alcaraz je tako postao drugi tinejdžer koji je stigao do finala US Opena u Open Eri, pridruživši se legendarnom Amerikancu Peteu Samprasu koji je 1990. podigao trofej sa samo 19 godina i 28 dana.

"U polufinalu Grand Slama morate dati sve od sebe, morate se boriti do posljednje lopte. Nije važno borimo li se pet ili šest sati. Nije stvar. Moraš dati sve od sebe na terenu. Ovo je nevjerojatno," kazao je mladi Španjolac koji je do sada u New Yorku igrao samo jednom prošle godine doguravši do četvrtfinala.

Alcarazu je ovo treći susret u nizu kojeg je dobio u pet setova. U osmini finala je sa 3-2 slavio protiv našeg Marina Čilića, a u četvrtfinalu je u pet setova dobio i Talijana Jannika Sinnera.

Prvi put u finalu Grand Slama

Sada ga u finalu čeka 23-godišnji Norvežanin Ruud. Do sada su igrali dva puta, a oba puta je slavio Španjolac.

"Nevjerojatno je biti u prilici boriti se za velike stvari. Prvi put u finalu Grand Slama. Vidim ispred sebe i broj 1, ali u isto vrijeme to je tako daleko. Imam još jedan meč protiv igrača koji je nevjerojatan. Zaslužuje igrati finale. Igrao je finale Grand Slama u Roland Garrosu. Dat ću sve što imam. Morat ću se nositi sa živcima zbog finala Grand Slama, ali očito sam jako, jako sretan i kao što sam rekao prije svakog meča, idem uživati. Uživat ću u trenutku i vidjet ćemo što će se dogoditi," zaključio je Alcaraz uoči svog osmog finala u karijeri, pri čemu čak sedmog u ovoj godini.

Do sada je dobio pet turnira, među kojima i lani naš Umag, dok je ove godine izgubio u Umagu od Sinnera.

Tiafoe, koji se nadao velikom uspjehu pred domaćim navijačima, nakon poraza je susprezao suze. "Osjećam se kao da sam sve iznevjerio. Vratit ću se i pobijediti. Oprostite mi ovaj put," rekao je 24-godišnjak.

Poen od čak 55 udaraca

U drugom polufinalu Ruud je pobijedio Rusa Karena Khačanova sa 7-6 (5), 6-2, 5-7, 6-2. Bio je to njihov drugi međusobni susret i druga pobjeda 23-godišnjeg Norvežanina.

"Presretan sam, Obojica smo bili malo nervozni na početku, ali to je normalno. Za njega kao i za mene bio je to najvažniji meč u našoj karijeri. Srećom, dobio sam prvi set, a u drugom i četvrtom setu sam igrao fenomenalno," kazao je Ruud nakon što je ušao u svoje drugo Grand Slam finale. Ove godine je igrao i finale Roland Garrosa u kojem je glatko izgubio od Španjolca Rafaela Nadala.

Ruud je istaknuo kako je jedan od ključnih trenutaka meča bio poen pri njegovom vodstvu 6-5 u tie-breaku prvog seta. Trajao je čak 55 udaraca, a na koncu je poen osvojio Norvežanin za 1-0 u setovima.

"Bio je to vrlo važan poen u meču. Znao sam da je ovo velika prilika za osvajanje prvog seta. Mislim da smo obojica jednostavno odbili pogriješiti znajući koliko je taj poen važan," kazao je.

Bio je to najduži poen na turniru ove godine, drugi se dogodio u meču 3. kola između Daniila Medvedeva i Wu Yibinga, a trajao je 36 udaraca.

"Prema kraju puls je bio jako visok, a noge su se u jednom trenutku gotovo tresle," otkrio je Norvežanin kojem u nedjelju slijedi 14. finale u karijeri, a do sada je dobio devet naslova pri čemu osam na zemlji.