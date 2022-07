Prije čak osam godina tenisačica Ajla Tomljanović, kći slavnog rukometaša Zagreba i nekadašnjeg reprezentativca, Ratka Tomljanovića, napustila je Hrvatsku i prihvatila je poziv Teniskog saveza Australije da nastupa za njih.

Ajla trenutno nastupa na Wimbledonu, a novinari su je tom prilikom pitali baš za tu važnu životnu odluku. Prvo je odgovorila na pitanje osjeća li se više kao Hrvatica ili kao Australka.

"To je dosta nezgodno pitanje. Naravno, u Hrvatskoj sam rođena i cijeli sam život tamo. No kada igram tenis, onda osjećam pripadnost Australiji, najviše zbog ljudi - i onih u Savezu i onih u Australiji koji nas prate. S obzirom na to da sam već nekoliko puta igrala Fed Cup, baš sam se zbližila s njima i moram reći da mi je osjećaj lijep", rekla je Ajla.

'To mi je neobjašnjivo'

Potom su je pitali zašto je tenis tako zapostavljen u Hrvatskoj.

"Meni je to neobjašnjivo jer mi stvarno imamo vrhunskih igrača, a tako smo mala država. Ne znam zašto, ali, da, tako je. Puno toga po pitanju tenisa u Hrvatskoj je nekako na nižoj razini. Žao mi je to vidjeti'', rekla je Ajla.

Potom je objasnila kako se odlučila nastupati baš za Australiju. "Bila je to samo moja odluka. Australija me zvala, tamo mi se uvijek sviđalo i mislila sam da je to najbolji potez za mene. Ne kajem se zbog toga. No ništa se u Hrvatskoj nije meni loše dogodilo da bi to tada utjecalo na moju odluku", rekla je Tomljanović.