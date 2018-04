ŠTIMAC ODGOVORIO NA NAGAĐANJA O PREUZIMANJU DINAMA: ‘Čovjek sam za prave projekte, imam novi angažman’

“”Jurčević je konsolidirao momčad, vidjele su se promjene, velika stvar za Dinamo bio je plasman u finale Kupa”, rekao je Štimac

ZDRAVKO MAMIĆ VEĆ TRAŽI ZAMJENU ZA NIKOLU JURČEVIĆA? Evo koje mu je ime sada palo na pamet

Nakon poraza Dinama od Osijek nije trebalo dugo da krenu nagađanja o smjeni Nikole Jurčevića. Dinamov trener kratko je na klupi Modrih i radi dobar posao, ali Zagrebom se proširila informacija kako Zdravko Mamić već ima zamjenu za njega.

Ta zamjena je Igor Štimac koji ni sam nije očekivao povezivanje svog imena s najtrofejnijim hrvatskim klubom:



“Zatečen sam. Između Mamića i mene nema kontakta, pogotovo ne po tom pitanju. Znam da me on izuzetno uvažava, međutim za takav potez trebaš biti izuzetno hrabar, odlučan, znati što želiš, a kod njega je uvijek puno kombinatorike. Ja sam čovjek za prave projekte, znam što želim, koliko mogu, a načelno već imam dogovor za novi angažman u sljedećoj sezoni. Inozemni angažman. Dinamo je pravi projekt već puno godina, ali okolnosti oko kluba su veliki uteg”, rekao je Štimac za Večernji list.

‘Hajduk promatram kroz Kopića’

Prokomentirao je i rad Nikole Jurčevića:

“Jurčević je konsolidirao momčad, vidjele su se promjene, velika stvar za Dinamo bio je plasman u finale Kupa, jer da nisu pobijedili Rijeku u polufinalu, bila bi to još jedna izgubljena sezona. No, Jurčević, koji je sada pred teškim ispitom, suočen je s istim teškoćama kao i Mario Cvitanović. Dinamova je momčad igrački slabija od one kojom je primjerice raspolagao Zoran Mamić. I zato je teško nešto prigovoriti Dinamovim trenerima…”, ali i rad Željka Kopića na klupi Hajduka:

“Hajduk promatram isključivo kroz Kopića, trenera koji od prvoga dana radi na organizaciji igre, kod kojega se savršeno zna red u momčadi, tko što i kada radi u svakoj liniji. O Kopiću dovoljno govori njegov bodovni učinak, koji je najbolji u 1. HNL ovoga proljeća.”