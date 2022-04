"Dobra je ovo skupina, apsolutno smo favoriti mi i Belgija, ali u nogometu se nikad ne zna", kazao nam je proslavljeni as Hajduka, sad trener Zoran Vulić, nakon izvlačenja skupina za Svjetsko nogometno prvenstvo u Kataru krajem godine.

Povoljan ždrijeb

Generalno gledano, ždrijeb za Mundijal imao je obzira prema Hrvatskoj. Nije joj, doduše, namijenio domaćina Katar, reprezentaciju koju su svi htjeli valjda u ždrijebu, ali je izbjegla dvije selekcije koje je izbornik Zlatko Dalić naglasio kao nezgodne, svjetskog prvaka Francusku i Srbiju.

Objektivno gledano u F grupi Belgija i Hrvatska su razina više u odnosu na Maroko i Kanadu. Kad bismo procjenjivali šanse za prolaz u osminu finala na temelju igrača, rejtinga i rezultata, onda Maroko i Kanada teško mogu ugroziti Hrvatsku u nastojanju da izbori plasman u drugu fazu natjecanja...

No, u današnjem nogometu ne treba podcjenjivati nikog, svaki epilog je moguć. Svi igraju nogomet, a ne samo to, Maroko i Kanada pokazali su što znaju i mogu u svojim kvalifikacijama, u kojima su suvereno izborili plasman na SP.

"Imali smo dosta povoljan ždrijeb. Dobro je što s Belgijom igramo zadnju utakmicu u grupi F. Do tada bi se trebalo sve znati. No, moram to naglasiti. U nogometu nikad ne znaš, ma da si sto posto siguran. Ovako, kad gledamo čisto na papiru, mislim da je Hrvatska jača i od Kanade i od Maroka. S Belgijom se možemo nositi, pogotovo ako to bude zadnja utakmica", objašnjava nam Zoran Vulić, s kojim nas je razgovor odveo prema izborniku Maroka Vahidu Halilhodžiću.

Vahid će biti posebno napaljen na Vatrene

Popularni Vaha priznao je jučer novinarima na izvlačenju grupa u Dohi za Mundijal kako će biti posebno napaljen na Hrvatsku. No, to je sasvim normalno...

"Gledajte, najteža je ta prva utakmica, bez obzira na ime reprezentacije. Ona je najteža i nju trebamo apsolvirati onako kako se mora. Trebala bi Hrvatska protiv Maroka dobiti, ali u nogometu nikad sto posto ne možeš reći da ćeš nekog dobiti. Da, Maroko nam može biti jedna mala nagazna mina. To su igrači koji većinom igraju u Francuskoj. Maroko može biti jedna tempirana nagazna mina, ali Hrvatska je aktualni viceprvak svijeta. Ako ćemo pričati o Maroku i Kanadi, onda najbolje da ostanemo kući".

Inače, u bogatoj igračkoj i trenerskoj karijeri Zoran Vulić osvojio je osam trofeja, a potpisuje i jedan od najboljih startova Hajduka u sezonu. Bilo je to, naime, u sezoni 2006./07 kada je upisao sedam startnih pobjeda, da bi u osmom kolu izgubio u Osijeku. Ukupno je te jeseni Hajduk sa Zoranom Vulićem u 18 prvenstvenih kola upisao 14 pobjeda, te po dva remija i poraza.

Miljenik Ivice Osima

Zoran Vulić, isto tako, bio je miljenik Ivice Osima i standardan član reprezentacije Jugoslavije u čijem je dresu odigrao 25 susreta. Za nogometnu reprezentaciju Hrvatske igrao je tri puta (od 1990. do 1993.), a jedna utakmica od njih je ona prva, povijesna, protiv SAD na Maksimiru. Također, dvije sezone kao senior, dakle 1979./1980. i 1980./1981. imao je utakmice protiv Veleža za koji je tada igrao Vahid Halilhodžić.

"Vaha je vanserijski, prvenstveno je bio takav kao igrač, a onda je to što je bio kao nogometaš, kakav je bio, ponovio i u trenerskoj karijeri. Svugdje gdje je bio napravio je maksimalan rezultat. Bez obzira radilo se tu o klubu ili reprezentaciji. Vahid Halilhodžić je čovjek s puno iskustva i mislim da će nam on biti najveći protivnik u prvoj utakmici na turniru. Poznaje nas dobro, poznaje igrače Dinama koje je vodio. Neću reći da se moramo bojati Vahe, ali trebamo čovjeka maksimalno respektirati", nahvalio je Zoran Vulić Vahu i zaključio:

'Primarni cilj našoj reprezentaciji mora biti prolazak grupe'

"Primarni cilj nogometne reprezentacije Hrvatske mora biti prolazak grupe i mislim da ne bi trebalo biti problema. Jednostavno, kad danas gledamo Hrvatsku, jedino ako se, ne daj Bože, ozljede glavni igrači i to onda mijenja situaciju, ali ako reprezentacija ode na turnir u optimalnom stanju, ne smijemo bježati od uloge favorita za prolazak grupu".