Belgija, Hrvatska, Maroko i Kanada, skupina je F Svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru. Hrvatska otvara prvenstvo s Marokancima 23. studenoga, pa slijedi dvoboj s Kanadom 27. istog mjeseca, a u zadnjem kolu 1. prosinca igramo s moćnom Belgijom. Točne satnice i stadioni na kojem će igrati Hrvatska bit će poznati naknadno...

'Hvala Bogu, imamo sreće u ždrijebu'

Za komentar skupine F i protivnika hrvatske nogometne reprezentacije nazvali smo poznatog bivšeg hrvatskog nogometaša, sad trenera trećeligaša Karlovca Igora Pamića.

"Uvijek kažem da se mi Hrvati uvijek možemo zahvaliti dragom Bogu već godinama i u različitim ciklusima, imamo sreće u ždrijebu. Možemo i ovog puta kazati da smo imali, jer smo mogli puno lošije proći, to sigurno. Naravno da neće biti lagano, normalno da neće. Međutim, realno, Hrvatska mora preuzeti ulogu favorita, uz Belgiju smo favoriti za prolazak grupe. Jednostavno, od nas se očekuje da grupu prođemo, to uopće nije sporno", govori nam Igor Pamić.

Otvaramo turnir s Marokom Vahida Halilhodžića. Prva utakmica na turniru je najbitnija. Može li Maroko biti ta nagazna mina hrvatske grupe F?

"Odgovara nam ovakav raspored u neku ruku. Dakle, sigurno je bolje krenuti protiv jedne takve reprezentacije gdje ti imaš ulogu favorita. Nezahvalno bi bilo započeti s najjačom reprezentacijom. Moraš na velikom natjecanju biti spreman maksimalno, fokusiran, jer ako se krene negativno, poslije je sve pod mus i problemi. Ali, činjenica e da je Vaha prekaljen trener, iskusan, poznaje mentalitet, svakog igrača u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji poznaje, to uopće nije sporno. Isto tako, način funkcioniranja i igranja također Vahid Halilhodžić poznaje kod Hrvatske i mislim da će on našoj reprezentaciji biti najveći problem u toj prvoj utakmici, bez obzira na kvalitetu koju Maroko ima".

Vaha poznaje Hrvatsku

Da, Vahid Halilhodžić u ovom trenutku najveća je prepreka za Vatrene kad govorimo o Maroku. No, isto tako, u drugoj utakmici Hrvatska igra protiv Kanade, iznenađenja CONCACAF-a za koju brani kapetan Crvene Zvezde i reprezentacije Kanade. Inače, radi se o sportašu pomalo čudnih sklonosti koji otvoreno veliča para državu, tzv. Republiku Srpsku Krajnu, te očito ima problem sa zemljopisom i povijesti podržavajući velikosrpske ideje, jer je u svibnju 2018. neugodno iznenadio javnost izjavom na konstataciju da je rođen u Hrvatskoj, živi u Srbiji, a brani za Kanadu...

"Velika greška, nisam rođen u Hrvatskoj, rođen sam u Krajini, Dalmaciji. To je bilo srpsko mjesto. Ja sebe opisujem kao nekoga tko je rodom iz Srbije, iz Dalmacije, ali osjećam se kao Kanađanin jer sam tamo proveo puno godina", rekao je tada Milan Borjan.

'Po meni, Kanada je nagazna mina'

"Maknut ćemo se u razgovoru skroz s tih nenogometnih stvari, daleko je još Svjetsko prvenstvo i on Hrvatskoj neće predstavljati nikakav problem. U toj utakmici samo njemu može predstavljati problem sigurno to što igra protiv Hrvatske. Kanada je po meni, s druge strane, najveća nagazna mina. Imaju nekoliko individualno moćnih nogometaša, tehnički potkovanih nevjerojatno. Te nove reprezentacije koje se na veliko natjecanje plasiraju i dođu samo odigrati, bez imperativa, ali što bolje, to zna biti zeznuto. U posljednjih dvije godine imaju konstantu. Oni će biti veća nepoznanica od Maroka, trebat će tu utakmicu dobro proučiti, analizirati, prostudirati i pripremiti. Morat ćemo u tom dvoboju biti na najvećem mogućem nivou. Svi će očekivati u tom dvoboju tri boda po normalno, a ono što na toj utakmici može biti problem je njihova motoričnost i brzina. Ne volim kad Hrvatska igra protiv momčadi s brzim igračima. Morat ćemo posvetiti duplu pažnju njima", zaključio je Igor Pamić.