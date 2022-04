Hrvatska nogometna reprezentacija jučer se vratila iz Dohe u Zagreb, a Borna Barišić (29) iskoristio je priliku kako bi na kratko skoknuo u Osijek na pola dana vidjeti svoje, prije nego što se danas vrati u Glasgow svojim klupskim obvezama. Nema odmora, sezona ulazi u razdoblje kad se raspliću stvari. Glasgow Rangers igra Europsku ligu, bori se za polufinale Kupa, tu je i prvenstvo. Rangers igra na tri fronta, "nema odmora dok traje obnova", kako se ono popularno u narodu kaže...

'Travnjak je jedino mjerilo'

Inače, lijevi bek prvaka Škotske odigrao je odličnu utakmicu protiv Bugarske i iskoristio dano povjerenje izbornika Zlatka Dalića te je, ukupno gledajući, bio jedan od najboljih igrača naše izabrane nogometne vrste u toj utakmici.

Borni je trebao jedan ovako dobar nastup nakon posljednjih utakmica koje nije igrao u klubu. Htio se nametnuti izborniku i dokazati u toj toliko spominjanoj 3-5-2 formaciji. Javio nam se jučer navečer kako bi samo za Net.hr podijelio dojmove team buildinga u Kataru i porazgovarao s nama i o ostalim aktualnostima.

"Generalno, što se tiče utakmice s Bugarskom zadovoljan sam svojim nastupom, s obzirom da sam izmijenio tijekom utakmice tri pozicije zbog crvenih. Dakle, igrao sam prvo poluvrijeme u 3-5-2 lijevog u petorci, pa sam onda prešao u lijevog u trojci, pa kad smo dobili crveni igrao sam u 4 iza lijevog stopera. Tako da sam igrao te tri pozicije i ne mogu reći, zadovoljan sam. Dao sam sve od sebe da se nametnem izborniku kroz travnjak, jer to je jedino mjerilo. Ne volim ni ne želim pričati o sebi, više volim pričati na terenu", kazao nam je u uvodu Borna Barišić koji je dobio i pohvale nogometnih stručnjaka...

'Drago mi je zbog pohvala'

"Naravno da ti je drago zbog toga, em igraš za reprezentaciju i onda dobiješ pohvale upravo zato što si dobro odigrao za reprezentaciju Hrvatske. Iako je prijateljska utakmica, poseban je osjećaj dobiti pohvale i sretan sam zbog toga. Svaka utakmica je bitna. Naglašavali smo to i prije odlaska u Katar da je to team building, ali da to nije team building u smislu ležanja, izležavanja, mi smo tamo ipak ozbiljno trenirali, isprobavali taj sustav 3-5-2. Zadovoljni smo kako je sve ispalo i kako smo iskoristili te dane. Sigurno je izbornik vidio ono što je htio i trebao vidjeti", objašnjava nam Borna Barišić koji je imao dva odlična pokušaja protiv Bugarske, mogao je i zabiti oba puta. Bio je baš blizu gola u 11. minuti na asistenciju Lovre Majera. Tukao je lijevom nakon što si je namjestio loptu, putanja je bila odlična, ali Vucov je to uz pomoć grede obranio.

"Primio sam se za glavu kod prvog pokušaja kad sam tukao, bilo je baš blizu. Razmišljao sam baš i na treningu o toj situaciji, pošto sam znao da ću u 3-5-2 igrati malo više gore i pretpostavljao sam da bi se mogao naći u jednoj takvoj situaciji. I jedan i drugi pokušaj je bio odličan, ali obranio mi ih je vratar, malo iz teške pozicije ali uhvatio sam se za glavu jer mi je bilo žao što se još nije malo negdje lopta odbila, ili da je ušla nekako kroz noge, znate kako lopta sve zna završiti u golu. No dobro, prilike su bile, nisu ušle, idemo dalje".

Boravak u Dohi bila je prilika za naše reprezentativce i da se dodatno zbliže, podruže, da dodatno porade na zajedništvu. Borna nam govori kako je čitavo vrijeme u Dohi bilo lijepo vrijeme, pa su se naši reprezentativci družili po kavama...

"Pogodili smo s odlaskom u Katar. Dosta smo se zbližili. Već sam to bio rekao, zajedništvo je vrlo bitno za velika natjecanja. Pun pogodak je bio odlazak u Katar".

Borna nam je otkrio i kako nakon Bugarske nisu pričali s izbornikom Zlatkom Dalićem, općenito govori, analize se nisu radile. Inače, to se radi dan poslije utakmice, ali kako su se jučer rastali igrači i stručni stožer, nije bilo za to vremena. No, sljedeći dani bi trebali donijeti i to. U petak je ždrijeb skupina za SP, bit će vremena za analize...

Konkurencija je jaka u reprezentaciji

"Nekako te analize i priče češće radimo dan nakon utakmice, kad se malo emocije spuste. Sve se onda proanalizira i onda popričamo", rekao nam je Borna.

Konkurencija na lijevom beku u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji sad je jača nego kad je on počeo igrati u reprezentaciji. No, njemu to nije problem, niti malo. To mu je samo dodatni motiv da se pokaže, zalaže na treninzima i utakmicama. Borna želi svaku danu priliku iskoristiti. Nema mjesta opuštanju...

"Mi pričamo o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, aktualnom doprvaku svijeta, momčadi s velikim imenima, najboljim igračima iz Hrvatske. Znamo da naši nogometaši igraju u velikim klubovima, da je konkurencija jaka na svim pozicijama. Konkretno, ako ćemo pričati o mojoj poziciji, moj imenjak Borna Sosa i ja smo tu na lijevom beku ako igramo u četiri iza. Ako igramo u 3-5-2 stvari se mijenjaju. Onda je tu još i Ivan Perišić i tad nas je već i troje. Ovisi to u kojem sustavu se igra. No, bez obzira na sve, stvarno se želim dokazati i nametnuti kroz treninge i utakmice. Prije sam se time vodio, vodim se i sad. Teren je ipak jedino mjerilo i pokazatelj, sve ostalo su samo priče. Treba se na to fokusirati i na kraju izbornik je onda taj koji odlučuje tko će igrati. Osobno, meni je bitno da uvijek dam sto posto, sve od sebe u tom danom momentu", govori nam Borna Barišić i ističe nam kako će na izborniku biti u kojem sustavu će reprezentacija igrati, iako je Zlatko Dalić već nekoliko puta rekao kako će 4-3-3 i 4-2-3-1 i dalje biti primarni i dominantni sustav naše nogometne reprezentacije, a 3-5-2 jedna dobra, jaka B varijanta za susrete s jačim suparnicima.

"Moramo kad govorimo o tome znati jednu stvar. Dakle, za sve to treba uigravanje. Nije to samo 'mi ćemo igrati ovo, mi ćemo igrati ono'... Možda to izvana tako izgleda, međutim to se i vježba i radi. Bilo koja formacija se treba uigravati. Evo, sad kad pričamo konkretno o 3-5-2, treba se to uigrati. Svaka formacija ima svoje prednosti i mane. Znam da mogu odigrati u 3-5-2 sustavu i da kao što si rekao, zahtjevno je igrati beka u toj formaciji jer se puno ide gore-dolje, igraš dinamično u oba smjera čitavo vrijeme, imaš tu obveza i naprijed i nazad. Međutim, mogu to odigrati".

'Ne bavim se medijima, ne čitam ih, baš iz razloga što svatko ima pravo napisati što želi'

Razgovor s Bornom Barišićem odveo nas je na temu pisanja medija. Poznato je da u hrvatskom medijskom prostoru često se zna dosta kritički pisati o reprezentaciji kad izgubi, ne odigra dobro ili ne ostvari željeni rezultat. Naravno da su tome pridonijeli i naši nogometaši osvojivši srebro na SP-u u Rusiji, čime su se apetiti javnosti i letvica povećali. Kako on na to gleda i kako se s time nosi?

"Iskreno, ne bavim se medijima, ne čitam ih... Puno medija skoro pa nikako ne čitam baš iz razloga što svatko ima pravo napisati što želi. S tim se mogu i ne moram slagati, ali ne želim to čitati, ne želim da to utječe na mene. Ponavljam, bitna je samo i isključivo jedna stvar, a to je tvoja izvedba na terenu i na treningu i na utakmici naposljetku. To je jedini način kako mogu pomoći reprezentaciji Hrvatske i to mi je jedino bitno. Stoga, samo sam na to fokusiran i u tome sam 100%, a s ovim ostalim se ne zamaram".

Pod uvjetom da je sve bude u redu i da dobro i stalno igra u Glasgow Rangersima, trebao bi se naći na popisu putnika za SP u Kataru.

"Dat ću sve od sebe da što bolje igram u klubu i za reprezentaciju. Vidim se na SP-u, ali sve će to izbornik odlučiti u danom momentu. Na nama je svima da igramo, radimo, pokažemo najbolje od sebe, a na izborniku je da to odluči. Ima još dosta do Katara, nije baš toliko blizu, ali nije ni daleko prvenstvo. Imat ćemo do SP-a dva okupljanja, Ligu nacija... Bit će vremena za dokazivanje".

Izbornik je najavio da onaj tko će htjeti biti dio reprezentacije na SP-u da će morati imati konstantu dobrih igara u klubu. No, Borna Barišić posljednje utakmice nije igrao. Što se događa s njegovim statusom u Glasgow Rangersu i kakav je on kod Giovannija van Bronckhorsta? Od poraza Rangersa protiv Celtica 3-0 u Old Firmu početkom veljače, Barišić je započeo samo četiri od 13 Rangersovih utakmica, a jedan od njih bio je protiv Annana Atheltica u Kupu Škotske. Pisalo se u medijima prošlog ljeta kako će Borna napustiti klub i otići u Romu, sam je on za otočke medije govorio kako nije baš sretan što više ne igra toliko, ali kako za njega to nije sad neka drama. Što je istina od svega toga i kakva je, u stvari, situacija s njim u klubu?

'Moja priča u Rangersu je dosta kompleksna'

"Gledajte, priča je dosta kompleksna tu, ne bih išao u detalje iz poštovanja prema treneru i klubu, kao i sebi, ma svemu... U posljednjih dvije i pol godine imao sam stvarno predivno razdoblje u Rangersu. Igrao sam svaku utakmicu i bilo mi je kao u nekoj bajci. No, kako to obično biva, u životu ti dođe situacija, u sportu malo češće, kad ti ne ide, kad je malo teže... Sve je to jedna priča koja ima uspona i padova, životni roller coaster. Na meni je da treniram, radim, čekam svoju priliku, dati svoj maksimum i odigrati dobro kad god mogu, tako da nisam igrao zadnjih nekoliko utakmica. No, sve je to normalno. Nije to ništa zabrinjavajuće. Vidjet ćemo kako će se stvari u budućnosti odvijati. Naravno, nitko nije sretan kad ne igra duže vrijeme. Vidjet ćemo što će biti, kako će se sve to odviti".

No, iako je spreman na dokazivanje, rad i strpljivost, nije dobro ni previše čekati, ne igrati, da se ne bi zakompliciralo oko reprezentacije i naposljetku, odlaska na SP u Katar.

"Naravno, ako ne budem igrao tražit ću rješenje, to sigurno. Kakvo rješenje? To ćemo vidjeti. Mislim da je još prerano pričati o tome. Ne mogu sad još ništa. Imam skoro dva puna mjeseca, jako naporna mjeseca u klubu, čekaju me jako bitne i važne utakmice. Fokusiran sam na to. Što će biti kad dođe prijelazni rok, vidjet ćemo. Teško mi je o tome sad pričati. No, isto tako želim da se razumijemo, od kad je trener Giovanni van Bronckhorst došao nije bila situacija da nisam igrao. Dakle, igrao sam sve utakmice, nisam igrao zadnjih četiri-pet susreta. Zašto nisam igrao? Ne želim stvarno u detalje, ima tu svega, ono što samo želim je kazati jednu stvar. To sve je normalno, sve su to situacije koje se događaju u sportu općenito. Istina, meni se takve stvari nisu događale u posljednjih dvije i pol tri godine, naviknuo sam igrati u svakoj utakmici, naviknuo sam da igram svaka tri-četiri dana. Naravno da je i meni ovo malo onako, šok, međutim fokusiran sam na treniranje, na rad i dokazivanje. Dajem svoj maksimum, odrađujem svoje. Vidjet ćemo kako će se razviti četvrti i peti mjesec pa ćemo odlučiti što je najbolje za mene i klub".

'Ja i izbornik otvoreno pričamo, sjednemo oči u oči i sve mi kaže, svima sve govori'

Borna Barišić je pričao i s izbornikom Zlatkom Dalićem o tome, o svom statusu u Glasgow Rangersima. Uvijek oni pričaju, izbornik razgovara sa svim svojim igračima. Sve se zna, sve se prati. Uvijek je izbornik i u kontaktu sa svima. Inače, Dalić je dao jednu nespretnu izjavu o 'odmetnutima' i onima koji se moraju nametnuti uoči Bugarske, kasnije je objasnio kako se radi o pogrešno sročenoj izjavi, o pogrešci u izražavanju. "Promijenit ćemo cijelu momčad, staviti cijelu novu momčad i dati dečkima šansu. Moramo kao stožer dobiti odgovore na neka pitanja, s nekim igračima vidjeti jesu li ili nisu, vidjeti hoće li se nametnuti ili odmetnuti".

"Nisam to ni čuo. Konkretno, s izbornikom sjednem oči u oči i popričamo. Ne čitam što govori za medije. Pričamo otvoreno ja i on, što tko ima, pričamo svi s izbornikom, komuniciramo na sastancima i to je nabitnije, ono što on nama u oči kaže. E sad, je li se neka riječ u njegovu plasiranju prema van izvrnula nenamjerno ili namjerno, je li krivo intepretirana, krivo shvaćena ili krivo izrečena, znaju se događati takve stvari, s tim se ne bavim. Bitno mi je samo ono što mi kaže izbornik", objašnjava nam Borna Barišić i govori kako samo želi igrati u kontinuitetu.

"To je najbolje. Ne mogu reći da sam protiv Bugarske bio na 100 % jer neke posljednje utakmice nisam igrao za Rangers, ali ne mogu kazati niti da nisam u formi. Nisam odigrao 4-5 utakmica, znači, nekih dva tjedna nisam igrao, nije to puno da bi sad ne znam kako pao u formi. Stvarno sam se dobro osjećao protiv Bugarske ali kontinuitet je najbitniji, kontinuitet daje formu. Osjećam se dobro".

Borna je poznat kao onaj koji uvijek ima ljestvicu visoko dignutu, uostalom to je i neka odlika vrhunskih profesionalnih nogometaša, odnosno perfekcionist u svom poslu, radoholičara bolje rečeno. No, stvara li sam sebi možda ponekad pritisak u glavi, u želji da bude što bolji, pa ga to možda koči u nekim stvarima?

'Uvijek volim postaviti visoke ciljeve. Gađaj mjesec da bi završio u zvijezdama'

"(Smijeh). Uf, ovo je zanimljivo pitanje. Moram vam priznati da nisam previše o tome razmišljao. Jedna osoba, meni bitna u životu, isto mi je svojedobno rekla. Moguće da je to istina, međutim, ako i je, da takav nisam ne bih postigao u životu ovo sve što sam postigao dosad. S obzirom da sam bio i na operacijama prije, igrao u trećoj ligi praktički s 19. ili 20. godina... Ne znam, uvijek volim postaviti visoke ciljeve. Gađaj mjesec da bi završio u zvijezdama. Da, volim si stavljati visoke ciljeve. Dokle dođeš, dođeš".

I za kraj Borna Barišić nam je govorio i o bivšem treneru Stevenu Gerrardu s kojim je imao odličan odnos...

"Jesam, pozdravili smo se kad je odlazio iz Rangersa. On je mene cijenio i poštovao, na kraju krajeva me i doveo u Glasgow. I ja sam njega cijenio i volio, imali smo fenomenalan odnos, jako iskren i pun poštovanja. U takvom tonu smo se i rastali. Naš odnos se zasnivao prvo na radu, poštenju, onim što sam nudio na terenu i sve je kretalo od toga. Pomogao mi je jako puno".

Valja spomenuti kako je izvlačenje skupina za SP u petak u Dohi od 18.00 po našem vremenu.